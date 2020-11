Anliegen werden telefonisch beantwortet

Oftersheim.„Sehr gerne hätten wir Sie bei der Veranstaltung zum Thema ,Mein Kind kommt in die Schule’ Ende November persönlich informiert. Leider ist uns dies aufgrund der dynamischen Infektionsentwicklung sowie des Corona-Lockdowns nicht möglich. Aus diesem Grund muss die Veranstaltung leider entfallen“, bitten die Rektorinnen der beiden Oftersheimer Grundschulen – Alexandra Brake (Friedrich-Ebert-Schule) und Alexa Schäfer (Theodor-Heuss-Schule) – die Eltern der zukünftigen Schulanfänger um deren Verständnis.

Die Power-Point-Präsentation zur Veranstaltung ist auf der Homepage der Gemeinde Oftersheim. (www.oftersheim.de) hinterlegt. Außerdem stehen die beiden Schulen in Form der Kooperationslehrkräfte gerne für Fragen zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung weiter. „Gerne dürfen Sie sich bei persönlichen Anliegen telefonisch mit unseren Schulleitungen in Verbindung setzen“, bieten Alexandra Brake und Alexa Schäfer an.

Eltern der sogenannten Kann-Kinder, die im Sommer 2021 eingeschult werden sollen, werden gebeten, sich mit dem Sekretariat der Schule in Verbindung zu setzen, damit sie im Frühjahr eine Einladung zur Schulanmeldung erhalten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.11.2020