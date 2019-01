Ansprechpartner für Flüchtlinge werden

Oftersheim.Derjenige, der sich an Silvester den Vorsatz gemacht hat, die Gemeinschaft zu stärken und sich sozial zu engagieren, sei beim Asylkreis genau richtig. Denn die Mitglieder freuen sich über weitere Unterstützung, wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt.

Da auch in diesem Jahr Geflüchtete nach Oftersheim zuziehen werden, seien besonders im Bereich der Sprachförderung engagierte Helfer gesucht. Auch über weitere Ansprechpersonen, die den Flüchtlingen in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft in der Gemeinde hilfreich zur Seite stehen, sei man dankbar.

Außerdem informiert die Gemeinde darüber, dass die Teestunde des Asylkreises umzieht: Zukünftig treffen sich Geflüchtete und Ehrenamtliche zum gemütlichen Austausch und zur Klärung von jedweden Fragen im evangelischen Gemeindehaus. Die erste Teestunde im neuen Jahr findet am Donnerstag, 17. Januar, in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Wer sich gemeinsam für die Geflüchteten engagieren möchte, kann sich an die Ansprechpartnerin des Asylkreises, Heidi Joos (E-Mail an Heidi.Joos@Asylkreis-Ofterseim.de, Telefon 06202/9 50 90 78), oder an die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Maria Theresia Tzschoppe (Telefon 06202/59 71 12, E-Mail an Fluechtlinge@Oftersheim.de), wenden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.01.2019