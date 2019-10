Anträge können eingereicht werden – aber rechtzeitig

Oftersheim.Die Gemeinde zeichnet jedes Jahr erfolgreiche Sportler der Gemeinde aus und würdigt herausragende Leistungen im Ehrenamt. Anträge und Anregungen für sportliche Erfolge auf örtlicher und überörtlicher Ebene oder für besonderes Engagement im Ehrenamt können ganzjährig eingereicht werden, da die Würdigung zeitnah erfolgen soll. So können Ehrungen bei Vereinsveranstaltungen durchgeführt werden.

Mitbürger werden für herausragende Leistungen im Ehrenamt beim Neujahrsempfang geehrt, es sei denn aus zeitlichen oder vereinsinternen Gründen muss eine andere Gelegenheit bei Vereins- oder Gemeindeveranstaltungen genutzt werden.

Für Sportler, Mannschaften, beziehungsweise ehrenamtlich Tätige, die die Voraussetzungen erfüllen, kann eine Ehrung mit den unter www.oftersheim.de/ehrungen stehenden Formularen beantragt werden. Aufgrund von Arbeitsabläufen, Entscheidungen in Gremien, Weiterleitung an das Regierungspräsidium sowie die Herstellung der Bürger- oder Sportlerplaketten beträgt die Bearbeitungszeit mindestens zwölf Wochen. Anträge und Infos an: kulturamt@oftersheim.de oder telefonisch, 06202/59 71 25. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.10.2019