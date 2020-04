Antrag stellen für erweiterte Notbetreuung

Oftersheim.Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, haben in Baden-Württemberg – also auch in Oftersheim – seit Mitte März alle Schulen und Kindergärten geschlossen. Der Beschluss der Landesregierung sollte zunächst bis zum Ende der Osterferien gelten, dann wollte man sich zusammensetzen und – unter Berücksichtigung der Entwicklung – weiter beraten.

Das ist mittlerweile geschehen (wir berichteten). Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder festgelegt, dass die Kindertageseinrichtungen für den regulären Betrieb weiterhin geschlossen bleiben. Ausnahme ist die Notbetreuung.

Die baden-württembergische Landesregierung hat nun, da auch das wirtschaftliche Leben nach und nach wieder hochgefahren wird, beschlossen, die Notbetreuung ab 27. April auszuweiten, „um Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, zu entlasten“, wie es in einem Schreiben des Kultusministeriums an die Schulen und Kindertageseinrichtungen des Landes heißt.

Die Gemeinde teilt nun mit, dass Kinder von Eltern, die in einem Bereich der so genannten kritischen Infrastruktur arbeiten, eine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen können. Sie bezieht sich auf Kinder, die in Krippen und Kindergärten betreut werden, und auf Grundschüler sowie auf Kinder von Tagespflegepersonen. Eltern oder Alleinerziehende, die bereits vor dem 27. April eine Notfallbetreuung beantragt haben, brauchen keinen erneuten Antrag stellen. zg

