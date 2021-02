Oftersheim.Die Bauarbeiten am neuen Rettungszentrum in Oftersheim schreiten voran. Das zeigte ein Besuch der Schwetzinger Zeitung vor Ort. In dem neuen Gebäude in der Eichendorffstraße, für das im Juli 2019 der Spatenstich erfolgte, sollen die Freiwillige Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz schon Mitte dieses Jahres einziehen können. Die Baukosten belaufen sich insgesamt voraussichtlich auf 6,5 Millionen Euro.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.02.2021