Attraktionen in heimeliger Atmosphäre

Oftersheim.Unter veränderten Bedingungen findet diesmal der beliebte Museumstag des Heimat- und Kulturkreises Oftersheim am morgigen Maifeiertag statt. Nach dem Einsturz einer Gebäudeecke der Scheune im Anwesen Mannheimer Straße 59 durch die angrenzenden Bauarbeiten auf dem Volksbankgrundstück haben sich Verein und Gemeindeverwaltung auf ein Konzept geeinigt, das den Interessen aller Beteiligten trotz diverser Einschränkungen Rechnung trägt, versprechen die Organisatoren der „heimeligen Großveranstaltung“.

Während die aktuell baulich gesicherte Scheune zum großen Teil während des Museumstages für den Publikumsverkehr gesperrt bleibt, werden für die Besucher entsprechende Ausweichsitzflächen geschaffen, unter anderem im benachbarten Innenhof des Museums.

Aus diesem Grund wird dieses Mal dort auch nicht der Steinmetz sein Handwerk demonstrieren können. Aber auch das zweite Obergeschoss der Tabakscheune mit der „Katscher Heimatstube“ ist am morgigen Besuchertag aus Sicherheitsgründen für die Gäste nicht zugänglich, bedauert der Heimat- und Kulturkreis.

Handwerker zeigen ihre Kunst

Keine Einschränkungen wird es hingegen bei den „lebenden Werkstätten“ von Schuhmacher, Schreiner und „Ziggówiggler“ geben, Spinnrad und Webstuhl werden ebenfalls wieder in Gang gesetzt und um 11 Uhr im Garten des Museums ein Pferd beschlagen. Auch der Korbmacher hat im Hof sein Domizil aufgeschlagen – ebenso wie der Drechsler.

Zusätzlich locken in diesem Jahr Sonderausstellungen wie eine Sammlung historischer deutscher Banknoten von der Reichsgründung 1871 bis zur Währungsreform 1949 in der Rolf-Weber-Stube im Gemeindemuseum.

„Nicht nur das benachbarte Schwetzingen, sondern auch Oftersheim pflegt den Spargelanbau“ schrieb der Heimatforscher Franz Volk in seiner 1968 erschienenen Ortschronik. In diesem Sinne präsentiert eine eigens zusammengestellte Ausstellung in der Museumsscheune den Anbau des „königlichen Gemüses“ in der Hardtgemeinde von Einst und Jetzt, unterstützt durch Leihgaben aus dem Karl-Wörn-Haus der benachbarten Spargelstadt.

Wie die Römer einst spielten

Und derjenige, der sehen möchte, womit sich einst die alten Römer so die Zeit vertrieben, der kann in der Werkstatt des Museums „Römische Mühle“ kennenlernen – und selber spielen.

Überhaupt wird auch an die jüngeren Besucher wieder besonders gedacht: Ob nun beim Stammsägen oder dem beliebten Kinderquiz, bei dem jedes Jahr attraktive Preise für die ganze Familie bei einem Parcours durch alle Aktionsbereiche zu holen sind, mehrfach ist Mitmachen angesagt.

So viel Kultur macht hungrig, und daher sorgt der Heimat- und Kulturkreis auch für eine Bewirtung seiner Gäste mit dem gewohnten Speisenangebot und einer Cafeteria im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses. Für das für viele Besucher inzwischen legendäre Kuchenbüffet bittet der Verein seine Mitglieder wieder um entsprechende süße Spenden. hps

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019