Attraktive Boten des Advents

Oftersheim.Seit mittlerweile 17 Jahren ist „Ingeborg’s Floristik-Werkstatt“ ein verlässlicher Vorbote für eine besondere Zeit im Winter: Denn wenn das Fachgeschäft zu seiner Adventsausstellung einlädt, dann beginnt wenige Tage später die Vorweihnachtszeit.

Und so lädt Inhaberin Ingeborg Keller mit ihrem Team am Sonntag, 24. November – genau eine Woche vor dem ersten Advent – von 11 bis 17 Uhr in die Luisenstraße 5 ein.

Dort werden die Ausstellungsräume und der gemütliche Innenhof wieder zum Treffpunkt für alle interessierten Gäste, die die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen und die große Auswahl an Gestecken, Advents- und Türkränzen oder anderen floralen Kreationen für die Festtage bewundern wollen – Ingeborg Keller hat ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf gelassen und auch wieder neue Ideen einfließen lassen.

Dazu werden die Besucher von Ehemann Kurt charmant bewirtet, der vor, während und nach dem Einkauf zum Verweilen und zum gemütlichen Plausch bei einem Glas Glühwein oder Prosecco sowie Kuchen und Gebäck einlädt. Die Adventsausstellung in dem Floristikfachgeschäft hat sich längst von der reinen Darbietung adventlicher und weihnachtlicher Kreationen und Accessoires zu einem besonderen Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit entwickelt. ali

