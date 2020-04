Auch beim Nähen hat sie einen langen Atem

Oftersheim.Alles begann mit einem Whatsapp-Hilferuf von Carmen Kurz-Ketterer. Die Inhaberin des Alten- und Krankenpflegedienstes bat Mitte März, als die coronabedingten Kontaktverbote in Kraft getreten waren, dringend um Masken für ihre Mitarbeiterinnen in der ambulanten häuslichen Pflege – die üblichen Lieferanten hatten längst keine mehr. Mariann Ehrhardt reagierte damals sofort und näht nun seit vier Wochen in ihrem Wohnzimmer unaufhörlich Nase-Mund-Masken.

Weit über 1000 Stück hat die gelernte Goldschmiedin bereits fertiggestellt, insgesamt 340 Exemplare hat der Pflegedienst von Carmen Kurz-Ketterer bekommen. Mehr als 1000 Vorbestellungen sind inzwischen eingetroffen.

Mariann Ehrhardt hat schon immer einen langen Atem bewiesen. Seit zehn Jahren ist sie Mitglied des Marathon-Teams Ketsch und zählt innerhalb des Vorstands zu den kreativen Köpfen.

Erfolgreiche Läuferin

Die erfolgreiche Läuferin organisierte schon den Budapest-Marathon in ihrer Heimat Ungarn und unternahm mit einer Laufkollegin zusammen eine Radtour von Budapest nach Oftersheim. Bei der Weihnachtsfeier des Vereins sorgt sie für sehenswerten Tischschmuck und ist auch sonst immer da, wo Hilfe gebraucht wird.

„Nähen ist ohnehin mein Hobby, auch wenn die Nähmaschine jetzt eine Weile ungenutzt rumgestanden hat“, erzählt die 44-Jährige. Sie hat alle Stoffreserven aufgebraucht und dazu noch neue Ware gekauft. Ihr Marathon-Team Ketsch hat Stoff – und vor allem jede Menge Gummiband beigebracht.

„Das war in keinem Fachgeschäft mehr zu kriegen. Auch beim Großhandel war alles weg“, schildert sie die Schwierigkeiten, die sie mit der Beschaffung hatte.

Zum Glück hat es aber mit der Hilfe von Freunden und Bekannten geklappt. Viele Unterstützer haben das begehrte Material in ihren Briefkasten eingeworfen. Und auch Baumwollstoff ist jetzt reichlich vorhanden. Im Verein sind derzeit alle Trainingseinheiten und Läufe storniert. So hat Mariann Ehrhardt Zeit, die Nähmaschine auf Hochtouren rattern zu lassen. In fleißiger Heimarbeit, meistens läuft die Produktion von morgens bis gegen Mitternacht, entstehen Mund-Nasen-Masken, die mehrfach verwendet werden können.

Die Masken in verschiedenen Farben und Mustern sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit Bändern zum Zusammenbinden an den Seiten oder mit zwei seitlichen Gummizügen. Ein Drahtbügel sorgt dafür, dass sich die Maske, die bis 95 Grad waschbar ist, gut an den Mund- und Nasenbereich anpasst. Legt man einen Papierfilter dazwischen, erhöht sich die Effektivität.

Schwiegermutter (83) mit dabei

Die Herstellungskette läuft in der Familie Ehrhardt Hand in Hand. Tochter Viviane (17) hat sich selbst eine Nähmaschine angeschafft und hilft fleißig mit. Auch Ehemann Freddy und Schwägerin Iris packen kräftig mit an. Schwiegermutter Helga (83) schneidet die Gummizüge zurecht. Rund 60 Zentimeter werden pro Maske verarbeitet.

Die 44-Jährige kann sich derzeit vor Aufträgen gar nicht retten. Nachbarn, Edeka Embach, das familientherapeutische Zentrum in Neckargemünd, Mitarbeiter der GRN-Klinik in Schwetzingen und das Nierenzentrum in Heidelberg freuen sich über neue Nase-Mund-Masken. Demnächst wird noch die Freiwillige Feuerwehr ausgestattet.

Mariann Ehrhardt hat eigens ein Spendenkonto eingerichtet, so dass zumindest die Materialkosten gedeckt werden können: über den Online-Bezahldienst PayPal und dann unter schuetze.dich@t-online.de. Dort kann man zudem einen freiwilligen Obolus leisten.

Wenn die Corona-Krise vorbei ist, möchte sie entscheiden, wohin das Geld für den guten Zweck geht.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.04.2020