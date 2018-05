Anzeige

Für diese Saison ausgebucht

Dass Bleil gleich 34 Gärten auf Zeit einrichten kann, freut ihn. „Für diesen Sommer sind wir damit tatsächlich ausgebucht“, so Bleil. Die Premiere ist damit gelungen. Die bunte Mischung an Familien, jungen Paaren und Einzelpächtern gefällt ihm besonders, betont er. Manche Familien legen sogar ihre Flächen zusammen, so dass große Gärten entstehen werden. Mit Füßen und Harken steckten sie ihre Grenzen ab und kennzeichnen Pfade zwischen den Beeten. „Das hat ein bisschen gedauert bei 34 Gärten, aber so kann sich jeder an die Scholle annähern“, erzählt der Initiator, der die Zukunftsfähigkeit des Konzeptes in den Vordergrund stellt: „Ich finde es besonders für Kinder wichtig, wenn die mitbekommen, wie das Gemüse wächst und was dahintersteckt. Die packen gerne selbst mit an. Das Schöne ist auch, dass die meisten Leute zwar vorher keine klassischen Hobbygärtner waren, sich aber sehr für die Anzucht und den Geschmack von hausgemachtem Bio-Gemüse interessieren.“

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.05.2018