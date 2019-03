Auch Neubürger willkommen

Oftersheim.Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Jubelkonfirmanden am Sonntag, 7. April, um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst und um 15 Uhr zum geselligen Beisammensein im Gemeindesaal ein.

Teilnehmen dürfen alle Gemeindemitglieder, die vor 50 Jahren (im Jahr 1969), vor 60 Jahren (1959), vor 65 Jahren (1954), vor 70 Jahren (1949) oder vor 75 Jahren und vor 80 Jahren konfirmiert worden sind. Ganz besonders sind auch all diejenigen eingeladen, die an anderen Orten konfirmiert wurden und inzwischen in der hiesigen Kirchengemeinde eine neue Heimat gefunden haben, heißt es in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.03.2019