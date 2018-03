Anzeige

Oftersheim.Die HG Oftersheim/Schwetzingen und die AOK hatten die HG-Handballjugendlichen aus den Mannschaften der weiblichen und männlichen C- bis A-Jugend zu einem Vortrag über Gesundheit, Ernährung und Sucht im Leistungssport in den Oftersheimer Bürgersaal eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vortragende AOK-Mitarbeiterinnen vor etwa 70 HG-lern waren Seraphina Kolb und Nadja Kreis, die selbst Nationalspielerin im Wasserball ist und sich selbst als Leistungssportlerin in allen angerissenen Themen gut auskennt.

Eine Botschaft war zum Beispiel: „Für alle Leistungssportler ist buntes Essen gefragt“. Das heißt, je mehr Farben es bei Gemüse und Obst in der Woche gibt, desto besser ist es. Auch die Kombination von eiweißhaltiger Nahrung steigere die Leistungsfähigkeit. Anhand der Ernährungspyramide wurde dies beispielhaft auch anhand von diversen Rezepten erklärt, die von den Jugendlichen gern mitgenommen wurden.