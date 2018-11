Auf den Boden mit der Schale

Oftersheim.Erdnüsse satt gab’s für die rund 30 Besucher des Jugendzentrums (Juz) im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Der Jugendgemeinderat (JGR) erweiterte einen Abend lang die Öffnungszeiten und lud zu einem ungezwungenen Austausch ein.

Geboten wurde ein lockeres Treffen und die Möglichkeit, sich mit Mitgliedern des JGRs auszutauschen. Auf den Tischen lagen bergeweise frische Erdnüsse. Wer Lust hatte griff einfach zu, knackte die Schale und erfreute sich am Geschmack der leckeren Erdnüsse. Die Schalen durfte man ausnahmsweise mal einfach so auf den Boden entsorgen. Während der Austausch von Anfang an sehr gut klappte fiel es einigen Jugendlichen schwer, die Schalen einfach so auf den Boden zu werfen.

„Wir hatten eine gute Zeit. Die Stimmung und der gemeinsame Austausch hätten besser nicht sein können. Das verlangt sicherlich nach einer Wiederholung“, resümiert JGR David Anderle. zg

