Anzeige

Pünktlich am Treffpunkt

Treffpunkt zu der Veranstaltung ist zwischen 9.30 und 9.45 Uhr an der Schranke in der Hardtwaldsiedlung in Richtung Hockenheim (am Ende der Hockenheimer Straße).

Die Verantwortlichen des MSC weisen darauf hin, dass die Kinder und Jugendlichen unbedingt mit einem verkehrstauglichen Fahrrad und pünktlich zum Treffpunkt kommen. Es gibt ansonsten keine andere Möglichkeit den Austragungsort zu erreichen, heißt es in der Meldung

Begleitung zum Austragungsort

Die Kinder und Jugendlichen werden an besagter Schranke in die Obhut von Mitgliedern des MSC genommen und zum Austragungsort begleitet sowie nach der Veranstaltung wieder zur Schranke zurückgebracht. Für einen Imbiss sorgt die MSC-Rennküche. rk

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018