Auf diesen Kränzen darf’s gerne glitzern

OFTERSHEIM.Grün dominiert die Szene im Bastelraum unterm Dach der Gemeindebücherei – zumindest bei der ersten Gruppe mit zehn Kindern, die einen Türkranz gestalten. „Als wir das ausprobiert haben, war es 30 Grad warm und der Kleber sofort trocken“, erklärt Jennifer Bayer (Bild) – übrigens auch mit grünen Fingern – die seit jetzt für die beiden jährlichen Groß-Bastelaktionen in der Bücherei verantwortlich ist.

Zusammen mit Meike Bubenek (Bild) als zweiter Bastelfee hat sie im Sommer ein Testbasteln gestartet, dabei probierten die beiden aus, wie viel Zeit man braucht, ihre Idee mit dem Türkranz zu realisieren: „Mit den Kindern haben wir ungefähr eine Stunde und jeder soll fertig werden.“

Es hat geklappt: Glücklich und mit anschaulich grüngefärbten Fingern zeigen die Teilnehmer der jüngeren Bastelmannschaft im Alter von fünf bis sieben Jahren ihre Kunstwerke. Fast alle möchten den weihnachtlichen Schmuck an die Zimmertüren hängen, eine Bastlerin ans Fenster, eine andere schenkt den Kranz der Mama.

Die Basis fürs glitzernde dekorierte Rund ist ein Styroporkranz. Tapetenkleister und Krepppapier in unterschiedlichen Grüntönen sorgen für die Tannenoptik; das Wasser im Leim löst auch die Farbe aus dem Papier, das sieht auf dem Kranz schick aus, wie marmoriert, bleibt aber auch an den Händen hängen. Eine Rolle aus rotem Papier ist die Kerze, deren Flamme ein LED-Licht ist. Und weil Weihnachten immer glitzert, werden eifrig Sterne, Minirentiere und Tannenbäumchen aus Metall aufgeklebt. Eine Glitzergirlande schlingt sich um den Kranz und wird zum Aufhänger geformt – fertig. Die Mütter und Omas, die die Bastelkids abholen, sind voller Lob für das Objekt, die Kinder und die beiden Frauen, die mit dem Nachwuchs kreativ arbeiten.

Motivierte Nachfolgerinnen

Nachdem im Frühjahr, nach der Osterbastelei, die beiden langjährigen Bastlerinnen Charlotte D’Auria und Regina Gabel in den „Ruhestand“ gingen, wurde mit Jennifer Bayer aus Brühl eine motivierte Kreative gefunden, die in deren Fußstapfen tritt. Sie selbst ist Erzieherin und Mutter dreier Kinder, da wird quasi rund um die Uhr bei der Arbeit und daheim gebastelt. Jennifer Bayer bietet regelmäßige Bastelarbeiten auch in den Büchereien in Ketsch und Plankstadt an.

Mit Meike Bubenek aus Oftersheim hat sie eine Partnerin gefunden, die als sozialpädagogische Lehrkraft gerade auf ihr Referendariat wartet. „Jenny hat mich angesprochen, hier zweimal im Jahr mitzumachen“, erinnert sie sich an die Testbastelaktionen, die sich dem anschlossen. Frischer Tapetenkleister muss angerührt werden, die leicht grünlich schimmernden Pinsel werden ausgewaschen, denn für die älteren Kinder steht ein blütenweißer Schneemann auf dem Bastelplan.

Die Farbspuren auf der Basteldecke sind abgewischt, die Kinder zwischen acht und zehn Jahren sitzen alle bereit. Den Boden, auf dem der niedliche Schneemann stehen wird, bilden zwei miteinander verbundene Pappteller. Väterchen Frost entsteht aus einem kleinen Blumentopf, auf den Bayer und Bubenek große Styroporkugeln aufgeklebt haben. Als erste Aktion wird Küchenrollenpapier in kleine Schnipsel gerissen und mit dem Kleister auf die Figur geklebt.

Aus schwarzem Papier wird der Zylinderhut geformt, die Augen und Mantelknöpfe werden aufgemalt. Damit der eisige Geselle die entsprechende Landschaft um sich herum bekommt, sind Watteflöckchen als Schnee willkommen.

Fein ausgeschnitten wird die orangefarbene Nase im Gesicht arrangiert und fertig ist ein tolles Dekorationsstück, das vom eigenen Schreibtisch bis zum Küchentisch ganz unterschiedliche Standorte bei den Kindern bekommt.

Die nächste Bastelaktion im Frühjahr ist schon jetzt bei den Kindern auf dem Schirm: „Was basteln wir dann?“, wollen sie wissen. „Da ist noch lange Zeit, wir müssen uns noch etwas überlegen“, verspricht Jennifer Bayer und wünscht schöne Weihnachten.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018