Auf in die kleine Wüste im grünen Paradies

Oftersheim.Wanderungen durch den Wald machen auch Kindern Spaß. Und mit der ganzen Familie auf Erlebnistour zu gehen, ist auch in Zeiten von Corona gut möglich. „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ sagt Goethe in seinem Gedicht „Erinnerung“. Bis zu den 1992 als Naturschutzgebiet ausgewiesenen Oftersheimer Dünen ist es wirklich nicht weit.

Das Ausflugsziel bietet sich deshalb nicht nur für die Pfingstferien an. Die höchsten Binnendünen Baden-Württembergs setzen sich aus vier verschiedenen Flächen zusammen: Friedenshöhe, Dreieichenbuckel, Feldherrenhügel und das Gebiet „Am Golfplatz“.

Der 2004 eröffnete Dünenlehrpfad ist ein Rundweg, an dem mehrere Tafeln die interessantesten Stellen der Dünen hervorheben. Die etwa zwei Hektar große Friedenshöhe, die wohl bekannteste Dünenfläche, grenzt direkt an den Ortsrand der Hardtgemeinde. Das Naturschutzgebiet Dreieichenbuckel erhielt seinen Namen durch drei mächtige Eichen, die hier bis 1772 gestanden haben sollen. Das Gebiet ist mit Kiefern und Laubbäumen bewaldet. Der Feldherrenhügel ist mit 121 Metern der höchste Punkt des Dünenzuges. Von hier geht der Blick über das Areal der Grillhütte bis zum Königstuhl nach Heidelberg. Die mit rund zwei Hektar kleinste Teilfläche ist das Naturschutzgebiet, in das der Golfplatz eingebettet ist.

Heimat seltener Vogelarten

Der Rundweg ist von einer Familie mit Kindern in knapp einer Stunde gemütlich begehbar. Der beste Start ist am Parkplatz beim Hundesportverein, wo eine Übersichtskarte den Wegverlauf zeigt. Tafeln entlang der Friedenshöhe informieren über „Überlebenskünstler auf den Dünen“ und „Dünen, fernab vom Meer“. „Wälder und Säume“ und „Nutzung der Dünen, damals und heute“ sind weitere interessante Themen, die den Besuchern nahegebracht werden. Wissenswertes gibt es zudem über „Gefährdung, Schutz und Pflege“ der Dünen und zu „Heißen Typen auf trockenen Böden“.

Ab und an wird das Gebiet heute durch Ziegen und Schafe beweidet. Schon um 1800 war das Vieh, meist Schweine und Schafe, aber auch Rinder hier im Wald unterwegs, um sich mit Eicheln und Bucheckern mästen zu lassen. Der Wald auf den Dünen wurde schon im Mittelalter umfassend gerodet. Auf dem trockenen Sandboden, in heißen Sommern eine kleine Wüste, leben jede Menge Spezialisten: Heideschnecke, Ameisenlöwe, Kreiselwespe, Sandlaufkäfer und Wildbienen. Wer leise durch das Gebiet marschiert und dabei Glück hat, bekommt vielleicht seltene Vogelarten wie den Ziegenmelker oder die stark bedrohte Heidelerche zu Gesicht.

Hunde bleiben angeleint

Pflanzenfreunde dürfen sich beispielsweise an Sandveilchen oder Sandthymian erfreuen. Um die seltenen und zum Teil bedrohten Tier- und Pflanzenarten zu schützen, sollten allerdings einige Verhaltensregeln beachtet werden. Nicht alle Abschnitte des Rundwegs sind barrierefrei. Jogger und Radfahrer dürfen in dem wertvollen Areal unterwegs sein. Die Wege dürfen aber nicht verlassen werden. Hunde müssen an der Leine bleiben.

„Wenn sich alle Besucher an die Vorgaben halten, wird es auch in vielen Jahren noch möglich sein, die dort lebenden Tiere und Pflanzen zu beobachten“, heißt es von Seiten der Gemeinde in der Beschreibung des Naturschutzgebiets „Oftersheimer Dünen“. vw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.06.2020