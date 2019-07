Auf Stelzen geht’s durch das Wunderland

Oftersheim.Eine actionreiche Vorstellung erlebten 272 Schüler der Friedrich-Ebert-Schule am Donnerstagvormittag. Der „Circus Bachelli“ des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums Mannheim gastierte bei den ersten bis vierten Klassen der Friedrich-Ebert-Grundschule in der Kurpfalzhalle und präsentierte den Kindern ein beeindruckendes Programm mit Akrobatik, Jonglage, Seillaufen, Clowns und vielem mehr.

Rund 80 Artisten und Manege-Helfer im Alter von elf bis 18 Jahren waren bei der Show im Einsatz und ernteten jede Menge Applaus. Der „Circus Bachelli“, der vor 27 Jahren gegründet wurde und seither von Lehrer Klaus Tischer geleitet wird, besucht immer in der letzten Woche des Schuljahres Grund- und Förderschulen im Rhein-Neckar-Kreis.

Zirkusdirektor Klaus Tischer begrüßte das Publikum und rief: „Manege frei!“ Dann führten Anna und Julia durch das Programm, das ganz im Zeichen bekannter Hollywood-Filme und fantasievoller Geschichten stand. Gleich stürmten die Artisten in ihren bunten Kostümen in die Manege. Bei Raubkatzen muss man vorsichtig sein, die Dompteure Anne, Laura, Julie und Fiona wagten aber trotzdem spannende Kunststücke auf großen Tonnen. Vaiana, die Tochter des Häuptlings auf einer paradiesischen Insel, tanzte über die Wellen und die Königstochter Anna machte sich auf eine Reise, um ihre Schwester zu finden.

Bastian, Jurek und Tizian zeigten sich als drei furchtlose Samurai, die ihre Techniken vorführten. Die Jungs flogen zur Musik von „Eye of the Tiger“ nur so durch die Luft. Alice und ihre Freundinnen wandelten auf Stelzen durch das Wunderland. „Emil, der Detektiv“ und „das doppelte Lottchen“ – die zwei Geschichten von Erich Kästner wurden zu einem Abenteuer verwoben. Die lustige Truppe erlebte so einige Abenteuer. Clowns jonglierten mit Keulen und Ringen. Diese alten Aufnahmen mussten wohl einem Zirkus zugeschrieben werden, erzählten die beiden Moderatorinnen.

Manege schnell umgebaut

Die meisten Kinder kannten auch die Geschichte vom kleinen Mogli, der im Dschungel mit seinen Freunden Baghira, einem Tiger, und dem Bären Balu auf Entdeckungstour geht. Auf ihrer Reise erleben sie viele Abenteuer. In Windeseile wurde die Manege dann wieder umgebaut – für die „Piraten der Karibik“. Die wilden Seeleute hingen in schwindelerregender Höhe an den Ringen. Die Schüler schauten gebannt nach oben und staunten über die dunklen Gesellen auf ihrem Schiff. „Die sieben Zwerge“ kamen direkt aus dem Wald und machten gleich ihre Späße. Dazu erklang das lustige Otto-Lied: „Ein Zwerg ist größer, als man glaubt.“

Die Zirkusbesucher merkten es schnell: Magier Harry Potter und seine Freunde, die schlaue Hermine und der rothaarige Ron, hatten sich auch in die Manege gezaubert. Danach ging es wieder in den Dschungel, wo die Schüler auf Tarzan und Jane trafen. Die Affenbande tobte derweil herum und sorgte für ein großes Chaos. Die „Minions“ und ihr Meister wagten sich aufs Seil und hielten toll die Balance. Die Kaiserpinguine begaben sich auf eine Reise – mit Kunsträdern. Die waghalsigen Kunststücke gehen auch nur auf diesen Spezialfahrrädern, also bitte nicht nachmachen, liebe Schüler.

„Glitzerdiebe“ hangelten sich von Tüchern und Seilen von der Hallendecke, um in einen gesicherten Tresorraum zu gelangen. Die „Ghostbusters“ jagten durch ein dunkles Schloss. Dominik, Alexander, Marius, Tino und Timor zeigten dabei turnerische Höchstleistungen.

Anschließend wagten sich die beiden Wildkatzen „Sturmpelz“ und „Weißpelz“ noch einmal hoch auf das Trapez. Die Schüler klatschten für Annika und Emma. Zum Schluss kamen alle Artisten in die Manege, um sich von den Schülern zu verabschieden.

Schulleiterin Alexandra Diewald und Konrektorin Ines Hieltscher gaben den Dank zurück. Schüler und Lehrer der Friedrich-Ebert-Schule hätten sich riesig gefreut und seien rundum begeistert gewesen. Der „Circus Bachelli“ dürfe gerne jedes Jahr wiederkommen. vw

Info: Viele Bilder der Vorführung unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019