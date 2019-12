Aufbruch um das Jahr 1500

Oftersheim.Der Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ des Heimat- und Kulturkreises besucht am Donnerstag, 9. Januar, um 14 Uhr die Ausstellung „Die Welt um 1500 – Aufbruch und Wandel“ im Karl-Wörn-Haus in Schwetzingen. Es sind nicht nur viele Zinnfiguren aus der damaligen Zeit zu sehen, sondern es geht auch um die gesellschaftlichen Umwälzungen um 1500 in Europa.

Der Fokus der Ausstellung liegt auf den welthistorisch bedeutsamen Ereignissen und Entwicklungen, die sich im Zeitraum zwischen 1450 und 1550 ereigneten. Hierfür wurde eine große Zahl an Modellfiguren aller Größen, Materialien und Formen, die in dieser Konstellation noch nie gezeigt wurden, von Sammlern aus ganz Deutschland, Frankreich und England zusammengetragen.

In der ersten Abteilung geht es um die kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die sich um 1500 in Europa abspielten. Die zweite Abteilung handelt von den militärischen Veränderungen in dieser Epoche. In der dritten Abteilung geht es mit den wagemutigen Seefahrern auf große Entdeckungsfahrt zu bisher unbekannten Kontinenten und fernen Ländern. yw

