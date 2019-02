Schnee? Mitten in der kalten Jahreszeit? Also Sachen gibt’s! Der Winter ist für manche Autofahrer halt doch immer wieder eine Jahreszeit ehrlicher Überraschungen. Wer kann denn auch ahnen, dass dann wieder so ein komisches weißes Zeug auf der Straße liegt?

Die beiden Autofahrer, denen ich gestern Morgen begegnet bin, schienen jedenfalls aufrichtig perplex, dass man mit Sommerreifen – wer kommt nur auf solche abstrusen Namen? – auf Schnee ins Rutschen geraten kann.

Der eine sah mich auf dem Fahrrad ankommen – er war sich auch erkennbar sicher, dass er die Vorfahrt zu achten hat, denn offensichtlich mühte er sich, die Bremse zu treten, doch er errutschte sich dann doch auf seinen Sommerreifen gnadenlos die Straße. Zum Glück sind meine Fahrradreifen wintertauglich.

Der zweite schneeblinde Fahrer zeigte sich noch eiserner im Willen, das ganze Jahr über an den Gut-Wetter-Pneus festzuhalten. Er konnte mit dem Heckantrieb seines Wagens nicht einmal geradeaus die Spur halten, sondern schlitterte immer wieder hin und her – sogar auf die Fahrradspur auf der ich gerade fuhr. Gratulation an die Sunnyboys – übrigens: Das rutschige Zeug heißt in Fachkreisen Schnee und ist der natürliche Feind der Sommerreifen. Denkt mal drüber nach!

