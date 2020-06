Auftragsvergaben per Umlaufbeschluss

Oftersheim.In der letzten Maiwoche hatte der Gemeinderat zwei weitere Beschlüsse zur Vergabe von Bauleistungen bezüglich der Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen in der Theodor-Heuss-Schule im Zuge der Einrichtung einer Ganztagsgrundschule zu fassen. Aufgrund des Baufortschritts war es notwendig, dass die Auftragsvergabe bereits vor der nächsten Präsenssitzung des Gemeinderats im Juni erfolgt, teilt die Verwaltung mit.

Demnach hat das Gremium mittels elektronischem Umlaufverfahren einstimmig beschlossen, den Auftrag für das Wärmedämmverbundsystem in Höhe von 20 790,18 Euro an die Firma Haring aus Weinheim zu vergeben und den Auftrag für die Dachabdichtungsarbeiten in Höhe von 25 936,23 Euro an Dachtechnik Daub aus Oftersheim. zg

