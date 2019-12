Ein Bürgermeister, der nächtliche Störenfriede zum Gespräch ins Rathaus lädt, und ein grüner Gemeinderat, der mehr Polizei gegen Cannabis-Konsumenten fordert: In Oftersheim ist einiges in Bewegung. Denn das Problem ist komplex. Natürlich können nicht nur Verbote helfen. Selbst die Polizei macht das deutlich und setzt sich mit Nachdruck für eine mobile Jugendarbeit ein. In Nachbarkommunen wie Schwetzingen und Ketsch ist diese seit Jahren erfolgreich und hilft auch, die Beamten beim Thema Ordnungsstörungen zu entlasten und so für schwerwiegendere Einsätze Ressourcen frei zu halten – genug zu tun gibt es ja.

Gleichzeitig kann es aber auch nicht beim guten Zureden bleiben. Die sozial auffälligen Jugendlichen suchen gezielt den Konflikt. Reines Verständnis wäre hier nicht zuletzt für ihre eigene Entwicklung kontraproduktiv. Und im Zweifelsfall muss eben die Polizei Grenzen setzen, wenn das im Elternhaus versäumt wird. Denn die Leidtragenden – die Grundschüler, Lehrer und Hausmeister – haben ein Anrecht darauf, ohne Störungen ihrem Schulalltag nachzugehen.

Probleme rund um Lärm und Vandalismus wird es dennoch immer geben. Und gerade die große offene Fläche zwischen Rathaus, Schule, Kirche und Gemeindepark lädt bisweilen die Falschen ein, „abzuhängen“ und andere zu belästigen. Warum aber nicht zumindest den eigentlichen Schulhof mit einem hohen Zaun abgrenzen? Er wird eh schon größtenteils von den zwei Schulgebäuden, dem Rathaus und einer Mauer eingegrenzt: An den drei kurzen Verbindungsstellen würde eine Begrenzung kaum ins Gewicht fallen. Der Aufwand wäre gering und der Rest der Anlage könnte frei zugänglich bleiben. Der Schulhof selbst wäre so aber besser geschützt.

