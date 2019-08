Aus dem Stand in die Brücke

Oftersheim.Bunte Bälle fliegen durch die Luft, die Beine sind bis zu den Zehenspitzen gestreckt – und die Einräder rollen über den Boden: Im Rose-Saal schnuppern die Mädchen und Jungen in die Zirkuswelt hinein. Die Arbeiterwohlfahrt und der Gesangverein Germania Oftersheimer haben die Kinder zwei Tage nachmittags zum Mitmachzirkus „Fireheads“ eingeladen. Nach der kleinen aber lustigen Eröffnungsshow von Almedina und André Knörr machen sie die Nachwuchsartisten mit den verschiedenen Geräten vertraut.

Im Anschluss wird’s ernst – die Kinder üben jonglieren, balancieren auf dem Seil und der Laufkugel, fahren Einrad, turnen am Boden – da geht’s vom Stand direkt in die Brücke – und versuchen sich als Clown. Dabei dürfen natürlich nicht die passenden Perücken, Kostüme und sonstigen Verkleidung fehlen, die sorgsam für den großen Auftritt ausgewählt werden. Um Routine und Sicherheit zu bekommen, beginnt auch der zweite Tag mit Üben. Nach einer kurzen Generalprobe heißt es: „Manege frei“, und das Geübte wird den erschienenen Eltern, Großeltern und Geschwistern präsentiert. Tolle Kunststücke zeigen die Kinder mit großem Engagement, Kreativität und Freude. Und wie in einem richtigen Zirkus erscheint auch gleich „Direktor“ André und mehrere lustige Clowns in der Manege. Dies alles ist mit der dazugehörigen Musik unterlegt. Unter Applaus der Zuschauer präsentieren nun die Künstler ihre einstudierten Nummern.

Mit Einfühlungsvermögen haben die Trainern Almedina und André Knörr die Kinder zu ihren Darbietungen geführt. Die Veranstalter Arbeiterwohlfahrt, der Gesangverein Germania und die Kinder sind sich einig: „Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit dem Mitmachzirkus ,Fireheads‘“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.08.2019