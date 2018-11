Aus Sektkorken werden bei ihnen Schneemänner

Oftersheim.„Unser Dekorationsthema heißt ‚Schnee und Eis‘ in diesem Jahr“, sagt Yvonne Wierer und setzt mit einem Stift ein knopfrundes Auge ins Gesicht des kleinen Schneemanns in ihrer Hand. Beim Weihnachtsmarkt-Schmuckmotto spielt die Hoffnung mit, dass am Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, eine ähnlich winterliche Szenerie wie im vergangenen Jahr stattfindet – damals setzte passend zum Markt im Museumshof und auf dem Parkplatz der Volksbank Schneefall ein.

Den locken die Damen mit Schneemännern in unterschiedlicher Ausprägung an, mit viel Spaß an der gemeinsamen Handarbeit. Im Heimatmuseum sitzen die Damen des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ beisammen an einem großen Tisch voller Bastelutensilien. Wie lange sie Sektkorken mit dem charakteristischen Köpfchen gesammelt haben, möchten sie nicht ganz genau sagen – das lässt Interpretationsspielraum, vor allem, weil die Frage mit Kichern beantwortet wird. Zwei Damen tauchen die Flaschenverschlüsse in weißen Lack, pinseln nach. Dann trocknen die Schneemannkörper ein wenig.

Trocknen geht schnell

„Das geht recht schnell, weil es eine dünne Farbschicht ist“, weiß Friedl Vobis, die derweil eine schmale Spitzenbordüre im Zickzack-Kurs auf einen Schaschlikspieß aus Holz fädelt. Was gibt das? Schnell steckt sie ein Wattebällchen auf die Spießspitze, jetzt sieht das Gebilde aus wie ein Engel. Da lacht die Dame und meint: „Das sollte noch eine andere Art Schneemann werden.“ Währenddessen ist die erste Papier-Schneemann-Kette fertig. Dank einer Faltung im Papier müssen die munteren weißen Winterboten nur einmal ausgeschnitten werden, um vierfach zu erscheinen. Dann geht es an die Feinheiten: Hüte werden aufgeklebt, Gesichter und Knöpfe gemalt, zuletzt noch ein roter Schal um den Hals gelegt. Die putzigen Gesellen aus Papier werden beim Markt die Tische schmücken. Ein paar Arbeitsgänge mehr erfordert die Herstellung der Eiskristalle: Im ersten Schritt wird aus mehrfach gefaltetem Papier in der Art von Spitzendeckchen ein Relief geschnitten. „Damit das Papier eine gewisse Stabilität erhält, wird es in flüssiges Wachs getaucht“, schildert Yvonne Wierer den zweiten Durchgang, der aus einfachem Papier fast ein dreidimensionales Objekt macht, das die Fenster zieren wird.

Schimmernde Kapseln als Hut

Der große Weihnachtsbaum darf sich über Upcyclingschmuck freuen, der aus gebrauchten Kaffeekapseln und Korken besteht. Die schimmernden Kapseln machen sich als Hut für die „Kork“-Wichte in Weiß prima. Deren Nasen werden übrigens aus rot angemalten Zahnstochern gemacht. Für die jüngsten Besucher wird am Basteltisch ebenfalls der Winter heraufbeschworen und aus Pappröhren, Farbe, Klebstoff und Papier der Schneemann hergestellt. Weil Basteln hungrig macht, laben sich die fleißigen Frauen an Kuchen, Kaffee und Tee. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018