Anzeige

Oftersheim.Außergewöhnliche Ideen brauchen manchmal Zeit zu reifen. So verhält es sich auch mit einem rund zweistündigen Gemeinschaftskonzert unter dem Motto „Musik verbindet“, das am Samstag, 5. Mai, 19.30 Uhr, in der Kurpfalzhalle stattfindet. An diesem Abend singen die 43 Mitglieder des Gesangvereins Germania, es spielen die 40 Bläser des Musikvereins und die 18 Tastenvirtuosen des Heidelberger Akkordeonorchesters.

Eine erste, vage Idee ist vor knapp drei Jahren entstanden. Im Mai 2015 wurde Peter Schmidt, Mitglied des Akkordeonorchesters, 60 Jahre alt. Sein Sohn Thorsten bläst beim Musikverein in Oftersheim die Tuba und so geschah es, dass beide Orchester zum Spielen, Gratulieren und Feiern in der Grillhütte vorbeischauten. Man sprach in lockerer Atmosphäre über die Möglichkeit eines gemeinsamen Projekts.

Wenige Wochen später, beim Waldfest des Musikvereins, verfestigte sich dieser Gedanke und auch der Gesangverein Germania wurde ins Boot geholt. Die Idee köchelte weiter vor sich hin. Jedoch sollte noch eine ganze Weile ins Land ziehen, ehe sich im Juli vergangenen Jahres der musikalische Leiter des Akkordeonorchesters, Hans-Jürgen Jacobsen, mit beiden Vorsitzenden der Oftersheimer Vereine, Armin Wolf und Hedwig Gutzki, getroffen und Nägel mit Köpfen gemacht hat.