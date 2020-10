„Ausbilder Schmidt“ gegen Luschenvirus

Eine gute Nachricht in Corona-Zeiten: „Ausbilder Schmidt“ kommt erstmals nach Oftersheim und wird sich „die Lusche im Mann“ vorknöpfen. Der bekannte Comedian, mit bürgerlichem Namen Holger Müller, gastiert am Freitag, 6. November, um 20 Uhr in der Kurpfalzhalle. „Wir starten damit einen Versuchsballon, wie es mit der Kultur allmählich weitergehen kann. Die Branche war ja am frühesten von der ...