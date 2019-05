Ausflug nach Bad Kreuznach

Oftersheim.Der Heimat- und Kulturkreis lädt seine Mitglieder zur Teilnahme am Tagesausflug am Sonntag, 7. Juli, nach Bad Kreuznach/Langenlonsheim ein, teilt der Verein mit. Interessierte können sich bis Dienstag, 25. Juni, bei Helmut Spieß, Telefon 06202/5 45 02, anmelden.

Abfahrt ist um 8 Uhr an der Kurpfalzhalle. Im Anschluss folgen eine Stadtführung durch Bad Kreuznach und ein gemeinsames Mittagessen im Hotel Kurhaus. Danach geht es weiter nach Langenlonsheim zum Weingut Johannes Haas. Mit dem Winzer startet die Fahrt in die Weinberge des Weinguts. Dort gibt es eine kurze Weinprobe mit Vesper. Die geplante Rückkehr ist um 20 Uhr an der Kurpfalzhalle, so der Heimat- und Kulturkreis. Die Kosten für die Busfahrt und der Weinprobe mit Vesper betragen 40 Euro pro Person. zg

