Ausflug nach Bernkastel-Kues

Oftersheim.Der Tagesausflug des katholischen Kirchenchors St. Kilian führt am Samstag, 22. Juni, nach Bernkastel-Kues an die Mosel. Abfahrt ist um 8 Uhr bei der Kurpfalzhalle, um 8.10 Uhr in der Hardtwaldsiedlung beim SG-Clubhaus.

In Bernkastel-Kues ist freie Zeit für Essen und einen Stadtbummel vorgesehen. Um 14 Uhr ist eine einstündige Moselfahrt geplant. Nach einer Kaffeepause, die von 15 bis 16 Uhr auf dem Programm steht, geht es weiter nach Worms zum Abendessen. Voraussichtliche Ankunft in Oftersheim ist gegen 21 Uhr.

Anmeldungen mit Entrichtung des Fahrpreises und Angabe der Telefonnummer nimmt Rita Ehringer, Bismarckstraße 6, entgegen (in den Briefkasten werfen). Telefonische Anmeldung unter 06202/5 44 06 von 17 bis 19.30 Uhr). Anmeldeschluss ist der Mittwoch, 29. Mai. fw

