Ausflug zu Aliens?

Wer einmal die deutsch-deutsche Grenze im Reisebus passiert hat, erinnert sich vielleicht noch an die beklemmenden Momente, wenn die DDR-Beamten zustiegen und die Insassen mustern. Bei mir fand das Ereignis zum ersten und einzigen Mal im Frühjahr 1987 statt, kurz vor dem Abitur. Im Zuge des Gemeinschaftskunde-Unterrichts ließ man uns ein einwöchiges Seminar angedeihen.

Grob gesagt ging’s – wir befanden uns ja noch mitten im Kalten Krieg – über die Bundeswehr und verschiedene Verteidigungsstrategien gegen die Feinde im Osten. Der Sinn erschließt sich mir auch fast 35 Jahre später nicht, denn meine Jahrgangsstufe im Heidelberger St.-Raphael-Gymnasium, wo ich neun Schuljahre verbrachte, war damals noch eine reine Mädchenklasse.

Die Vorbereitung auf die Fortbildung der Konrad-Adenauer-Stiftung in einem fränkischen Tagungshotel, soweit ich mich erinnere bei Schweinfurt, bestand unter anderem in Klamottentipps. Für Ausflug in den Osten – das Programm sah auch einen Tag in der DDR in Suhl vor – bloß keine angesagten Karottenhosen oder Collegejacken anziehen. Damit man uns nicht gleich als Wessis identifiziert. Auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab. Hört sich skurril an, war aber so. Und wer jetzt glaubt, mehr Klischee geht nicht, der irrt gewaltig.

Bis zum Abstecher nach Thüringen bekamen wir mehr oder weniger interessante Vorträge zu hören. Unter anderem vom Journalisten Georg Gafron, der es – in der DDR geboren und im Kofferraum eines Autos 1977 in den Westen geflohen – geschafft hatte, dass sich ein Wort in unseren Köpfen einnistete: „Fassaden“. Wir sollten, so wurde er nicht müde uns zu erzählen, darauf achten: Die Fassaden der Häuser seien repräsentabel für die Besucher aus anderen Ländern hergerichtet. Aber dahinter – besser nicht schauen. Potemkinsche Dörfer. Alles marode und abbruchreif.

Nachdem wir also den Grenzübertritt unbeschadet und ohne Verhaftung überstanden hatten – wir wagten es nach all den Schilderungen der vergangenen Tage kaum zu glauben und waren mittlerweile der Überzeugung, es gehe zu Aliens – nahm uns eine so genannte Stadtbildführerin in Empfang, die uns den Tag über begleitete. Doch egal, was sie sagte: Unser Blick ging immer zu den Fassaden. Und in Momenten, in denen wir uns unbeobachtet fühlten, gelegentlich auch dahinter. Was sich uns da offenbarte, schockierte uns schon. Aber nur, weil es keine schockierenden Zustände gab.

Und ein weiterer Satz prägte sich mir von dieser Reise ein. Nachmittags fuhren wir zum Stolz des ostdeutschen Wintersports, den Skisprunganlagen in Oberhof, unweit von Suhl. Während wir gedacht haben, dass wir uns für kein Geld der Welt von der Schanze stürzen würden, meinte die Stadtbildführerin aus tiefster Überzeugung: „Da würde ich für keinen Orden unserer Republik runterspringen.“

Als ich mich dieser Tage mit unserer Redaktionsleiterin Katja Bauroth über meine Erlebnisse von damals unterhielt, verriet sie mir, dass sie eine dieser thüringischen Aliens war. Sie ist nur wenige Kilometer von Suhl aufgewachsen. Für sie waren die Eindrücke, die wir als so außergewöhnlich empfunden haben, Gewohnheit. Ich find’s klasse, dass wir uns heute über alltägliche Selbstverständlichkeiten keine Gedanken mehr machen müssen. Geschweige denn, dass sie aus Ideologiegründen furchteinflößend erscheinen.

