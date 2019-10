Ausflug zur Wachtenburg

Oftersheim.Der Skiclub lud seine Mitglieder zu einer Wanderung auf die Wachtenburg ein. Mit dem Bus ging es nach Wachenheim, von dort durch die herbstlichen Weinberge zur Wachtenburg. In der Ruine befindet sich ein kleines Museum, das den Mitgliedern die Geschichte der Burg aus dem Mittelalter erläuterte. Die Frauen und Männer erfuhren, dass die Burg aus dem 12. Jahrhundert im 17. Jahrhundert völlig zerstört wurde und die Ruine 1984 in das Eigentum der Gemeinde Wachenheim überging. Nach dem Einblick in die Vergangenheit und Gegenwart der Burg wanderten die Mitglieder zurück nach Wachenheim.

In der Villa Wolf begrüßte der Jungwinzer Patrick Möllendorf die Wanderer. Zuerst führte er sie durch die weitläufigen Weinkeller und erklärte ihnen kurzweilig die Produktion seiner Weine auf Biobasis. Nach der Theorie folgte die Verkostung von fünf Weinen, deren Trauben noch von Hand geerntet würden. Im nahen Restaurant „Luginsland“ endete der Ausflug in die Pfalz. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.10.2019