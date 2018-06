Anzeige

Oftersheim.Da setzt sich dieser Autor doch einfach mit dem Popo auf den Tisch, und das, obwohl man das doch nicht darf; vor allem die Lehrerinnen das nicht gerne sehen. Thilo Petry-Lassak, nach seinen Angaben zwischen 18 und 65 Jahre alt, ist vom Team der Gemeindebücherei eingeladen und darf das. Die Erstklässler aus der Friedrichschule sind beeindruckt und kichern. „Thilo“, so der Künstlername, erzählt den Kindern, dass er „gut 328 Jahre nach seiner Grundschulzeit“ den Job gefunden hat, bei dem er solche Sachen eben darf: Schriftsteller und Autor.

„Cool“ finden das die Kinder. Irgendetwas fehlt diesem Schriftsteller aber – Ach ja, ein Buch, aus dem er vorliest. Höflich, wie Thilo ist, klopft er an seiner Tasche an und fragt nach, ob das Buch denn da ist und startklar sei. Entspannt antwortet der Schmöker mit dem Titel „Fußballhelden und andere Geschichten“, dass er Lust habe, vorgelesen zu werden. So, damit sind alle Zuhörer drin in der Materie um Buchstaben, Bücher, Geschichten und lebendige Lesung. Wer ein echter Autor ist, kann das anhand von Büchern, auf denen der eigene Name abgedruckt ist, auch beweisen. Detektiv Thilo hat den Beweis erbracht, zeigt seinen Namen auf dem Lesestoff. Jetzt sind alle Blicke bei ihm, die Schüler aufmerksam. Fast schon magisch mutet der Moment der Stille an, als der Vater von vier Kindern den Buchdeckel anhebt und das erste Kapitel aufschlägt. Sogleich mutiert Thilo ein wenig zu einem Reporter rund ums Geschehen bei Jakob und seiner Fußballmannschaft.

Zum Wohle der Mannschaft

Dort geht es ausgerechnet vor einem wichtigen Spiel rund, denn der Mannschaftskapitän wird verletzt und fällt länger aus. Aber ohne Kapitän können die Kicker nicht bei ihrem Spiel antreten. Jakob würde gern den Posten übernehmen, sein bester Freund Linus auch. Das Fußballteam wählt. Linus hat eine Stimme mehr als Jakob. Aber, der verletzte Kapitän hat nicht abgestimmt, der ist ja im Krankenhaus. Nichts wie hin, denken sich die Kinder und besuchen im Kollektiv ihren Kumpel, der mit seiner Stimme dann für das 7:7 und damit Gleichstand bei der Wahl sorgt. Trainer Christoph entscheidet: „Wer beim nächsten Spiel die meisten Tore schießt, ist Kapitän.“ Der Sonntag mit dem alles entscheidenden Spiel steht an.