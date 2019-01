Bäume müssen gefällt werden

Oftersheim.Eine Fachfirma führt regelmäßig Baumkontrollen in der Gemeinde durch, so auch Ende Dezember. Bei dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass einige Bäume entfernt werden müssen, unter anderem auf dem Friedhof, in der Siemensstraße und in der Plankstadter Straße. Die betroffenen Bäume sind geschädigt, wodurch eine Unfallgefahr besteht, teilt die Gemeinde mit.

Außerdem wird im Zuge der Sanierung auf dem TSV-Sportplatz die Wurzelschutzfolie entlang der Tartanbahn angebracht. Da dabei möglicherweise Baumwurzeln geschädigt werden könnten, müssen unter Umständen auch hier einige Bäume gefällt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.01.2019