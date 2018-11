Bahnlärm und seine Folgen

Oftersheim.Eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen des europäischen Güterbahnnetzes verläuft durch Oftersheim. Die Deutsche Bahn plant, die Kapazität dieser Strecke künftig deutlich zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Was bedeutet das für die Menschen, die entlang der Schienen leben?

In Hockenheim hat die Bürgerinitiative Stille Schiene Hockenheim (BISS) wie auch in Schwetzingen die Bürgerinitiative gegen Bahnlärm (BgB) Informationen zu den Ausbauplänen und deren Folgen zusammengetragen.

Der SPD-Ortsverein lädt am Montag, 19. November, um 19.30 Uhr gemeinsam mit BISS und BgB zu einer Infoveranstaltung in die Mannheimer Straße 59 ein. Dort wird es unter anderem um die Hintergründe der künftig auch in der Nacht ansteigenden Lärmbelastung gehen. Bis 2025 ist von einer Zunahme der täglich durch Oftersheim fahrenden Züge von mehr als 40 Prozent auszugehen.

Herbert Brenner, Vorsitzender der BgB, und Konrad Sommer, stellvertretender Vorsitzender von BISS, werden über Auswirkungen von nächtlichem Bahnlärm berichten. Sie können über erste Reaktionen in der Lokalpolitik sowie über ihre Kontakte zu Bundespolitikern und Vertretern des Bundesverkehrsministeriums im Oktober dieses Jahres berichten. Beide Bürgerinitiativen lehnen die vorgesehene Umsetzung der Bahnpläne mit ihren gesundheitsbelastenden Folgen ab. zg

