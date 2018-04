Anzeige

Oftersheim.Einsteigen und abheben, Süßes naschen und Spaß haben: Das ist das Motto des Frühlingsfestes, das vom morgigen Samstag bis Dienstag, 17. April, auf dem Messplatz bei der Kurpfalzhalle stattfindet. Die Fahrgeschäfte und die Buden öffnen an allen vier Tagen um 14 Uhr.

Die kleinen und großen Besucher dürfen sich unter anderem auf den Autoskooter, einen Babyflug und ein buntes Karussell freuen. Wer seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen möchte, ist beim Pfeilwerfen, Dosenwurf und Enten-Angeln richtig. Für die Naschkatzen gibt es Crêpes und andere Süßigkeiten. Der Bistro-Bus steht auch bereit.

Am Dienstag beim Vergnügen für die ganze Familie locken ermäßigte Fahrpreise. Am Montag um 15 Uhr laden die Schausteller in die Kurpfalzhalle ein. Die Karlsruher Märchentruhe spielt das Kasperletheater „Räuber Hotzenplotz“. Der Eintritt ist frei.