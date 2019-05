Bambis brauchen Ruhe

Oftersheim.Derzeit springen wieder zwei putzige kleine Hirschkälber im Wildgehege herum, die sich ganz dicht an ihre Mamas schmiegen. Die wachen über ihre Jungtiere und passen auf, dass dem Nachwuchs nichts Böses geschieht.

Eines der Bambis ist noch ganz klein und auch das Zweite versteckt sich die meiste Zeit vor neugierigen Blicken, läuft aber schon ein bisschen mit den erwachsenen Tieren mit. Fotograf Ralf Lackner konnte es sogar beim Säugen beobachten und die ersten Bilder machen.

Und hier schließt sich der alljährliche eindringliche Appell des Förderkreises Wildgehege und des Forstes an die Spaziergänger an: Wer die zuckersüßen Tiere im Oftersheimer Wald beobachten möchte, sollte das möglichst geräuscharm machen, um die Hirsche nicht zu verängstigen. Insbesondere Hundehalter werden gebeten, nicht zu nahe am Zaun zu verweilen. Die Hirschkühe sind nämlich in dieser Phase der Aufzucht ihrer Kleinen besonders gestresst und kommen teilweise auf die Hunde zu – aber nur, um eigentlich den Weg zum versteckt liegenden Hirschkalb zu versperren.

In maximal vier Wochen sind die knuffigen Jungen dann soweit, dass sie problemlos mit Mutti und Vati mitlaufen können. az

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

