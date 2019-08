Banane wächst zum Himmel

Hallo Kinder, wolltet ihr auch schon einmal wissen, warum die Banane krumm ist? Ich habe mal nachgeforscht. Es gibt über 70 Bananenarten auf der ganzen Welt. Sie wachsen in dem tropischen bis subtropischen Asien und westlichen Pazifikraum. Die sogenannten Dessertbananen sind mit dem Apfel das beliebteste Obst in Deutschland. In ihrer Heimat gibt es viele Insekten, die durch die Schale stechen und Saft heraus saugen. Dann bekommt die Bana-ne kleine, braune Punkte – sie reift und verdirbt schneller. Daher werden sie oft mit Pestiziden besprüht. Je glatter die Banane, desto mehr Insektenschutzmittel wurde benutzt. Doch warum ist die Banane krumm? Bananen wachsen in Büscheln Richtung Himmel. Je größer sie werden, desto schwerer sind sie, weswegen die Büschel sich zur Erde neigen. Die einzelnen Früchte, wachsen weiter zur Sonne hin: deswegen sind sie krumm. Das nennt man „Gravitropismus“.

