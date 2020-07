Barmherzigkeit – gegenüber anderen und sich selbst

Oftersheim.Ich spüre: Es gibt große Worte, die wichtig sind fürs Leben. Ich kann gar nicht immer genau beschreiben, was sie meinen – aber sie tragen und erfüllen mich. „Gnade“ ist so ein Wort. Oder „Gerechtigkeit“. Oder „Liebe“. Jeder von uns hat eigene Erfahrungen mit diesen großen Worten, und wir alle können ganz unterschiedliche Geschichten darüber erzählen. Ein großes Wort ist auch „Barmherzigkeit“.

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist“ (Lukas 6,36), haben wir uns im Gottesdienst am vergangenen Sonntag von Jesus auffordern lassen. Barmherzig sein. In der Barmherzigkeit steckt das Herz – das Zentrum unserer Person. Alles, was uns ausmacht. Wer barmherzig mit mir ist, wendet sich mir ganz und gar zu, mit seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Person. Wer barmherzig mit mir ist, sieht mir manchen Fehler nach – weil er (oder sie) mir von Herzen zugetan ist und mich als Person wertschätzt, sogar liebt.

Eltern sind barmherzig mit ihren Kindern – jedenfalls meistens. Kinder dürfen und müssen Fehler machen, Mist anstellen und sind darauf angewiesen, dass ihre Eltern sie immer wieder in den Arm nehmen und ihnen zeigen, wie sehr sie geliebt sind. Ich glaube, ich habe erst mit meinen Kindern begriffen, was das alles ist – Barmherzigkeit, Vergebung, bedingungslose Liebe. Und ich spüre, wie sehr ich es brauche, dass ich auch als Erwachsene Barmherzigkeit erfahre.

Ein schönes Bild von Gott

Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ein schönes Bild von Gott: Ein liebevoller Vater, der vielleicht manchmal über mich den Kopf schüttelt, aber mich in den Arm nimmt und sagt: Versuch’s noch einmal. Oder: Ich verzeihe dir. Oder: Gib dir noch ein bisschen Zeit. Und vor allem: Ich liebe dich so, wie du bist.

Mir tut dieses Bild gut. Ich merke dabei: Es fällt mir gar nicht schwer, mit anderen barmherzig zu sein. Ich kann relativ viel Verständnis aufbringen, vor allem, wenn jemand mich um Entschuldigung bittet oder auch an sich selbst zweifelt. Ich finde es viel schwerer, mit mir selbst barmherzig zu sein.

Gerade in diesen Zeiten, in denen ich das Leben immer wieder so mühsam finde, so viele Entscheidungen treffen muss, von denen ich gar nicht so genau die Folgen abschätzen kann, nicht richtig planen kann und so viel Distanz aushalten muss – gerade in diesen Zeiten brauche ich viel Kraft für das, was ich täglich tun soll. Und manchmal geht mir die Puste aus und ich reagiere anders, als ich es kenne oder will. Dann bin ich manchmal ungeduldig mit mir und hadere. Mir dann zuzugestehen, dass meine Kräfte endlich sind, dass ich Zeit brauche und Geduld mit mir selbst haben darf – das ist Selbstfürsorge. Oder eben: Barmherzigkeit. Und ich will sie mit mir selbst üben. Ich wünsche Ihnen von Herzen (da ist es wieder, das Herz!) einen barmherzigen Umgang mit sich selbst. Ich glaube: Nur dann können wir auch mit anderen wirklich barmherzig sein.

Es erklingt Musik

Von dem, was alles jetzt allmählich wieder möglich ist, haben wir schon oft geschrieben. Bei manchem sind wir noch sehr vorsichtig, vor allem, um die besonders Verletzlichen zu schützen. Über manches freuen wir uns sehr. Dass zum Beispiel in unserem Gemeindehaus wieder Musik erklingt wie bei den Proben des Kirchenchors – das ist wunderbar.

Immer noch ist unsere Kirche täglich geöffnet. Montags, mittwochs und freitags ist von 12 bis gegen 12.30 Uhr eine hauptamtliche Person in der Kirche da. Kommen Sie gerne zum Gespräch oder um sich (mit Abstand) segnen zu lassen. Zünden Sie auch gerne eine Kerze an und genießen Sie die Stille in Gottes Raum der Barmherzigkeit.

Von den landeskirchlichen Angeboten in der Corona-Zeit haben wir auch schon oft geschrieben. Unter www.ekiba.de/kirchebegleitet finden Sie eine gut geordnete Zusammenstellung von allem.

Nun wünsche ich Ihnen Kraft und Zuversicht für diese Woche – und jeden Tag den Mut, mit sich selbst und anderen barmherzig zu sein. Das brauchen wir in diesen Zeiten ganz besonders. Und alles steht unter dem Vorzeichen, dass Gott mit uns barmherzig umgeht.

Herzliche Grüße aus dem Pfarramt senden Ihnen Pfarrer Tobias Habicht und Vikarin Sophia Leppert und Pfarrerin Sibylle Rolf.

