Basteln für die Kerwe und den Weihnachtsmarkt

Oftersheim.Die Mitglieder des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ im Heimat- und Kulturkreis sind übers ganze Jahr sehr rührig und unternehmungslustig. Bei vielen Veranstaltungen sind sie aktiv und bringen ihre vielfältigen Talente ein. Aber auch zu Ausflügen sind sie stets bereit, um sich Anregungen für ihr Hobby zu suchen.

Bei der letzten Zusammenkunft des Arbeitskreises „Volkskunde und Brauchtum“ haben die Mitglieder jetzt die Termine für das zweite Halbjahr vereinbart.

Los geht es am Mittwoch, 19. September, zur Poesiealben-Ausstellung nach Brühl ins Heimatmuseum. Poesiealben sind seit vielen Generationen ständiger Begleiter der Jugend. Feinste Linien in Sütterlinschrift, leicht kitschige, aber auch kultige Bildchen, manchmal handgemalt – Blumen, Engel, Tiere und immer die handschriftliche Versicherung von Treue, Liebe, Achtung, Freundschaft, Wertschätzung, Zukunftswünschen – das ist der Inhalt dieser Ausstellung.

Die Kerwe-Sträuße werden am Donnerstag, 18. Oktober, in der Mannheimer Straße 61 gebunden. Diese alte Tradition lebt in der Hardtgemeinde weiter – nicht zuletzt dank der Damen des Arbeitskreises, die seit rund 30 Jahren das Grün zusammenbinden. Das Ergebnis wird von den Kerweborscht bei ihrer Tour durch die in den Gastwirtschaften verteilt. Der Strauß hängt dann am Eingang und soll symbolisieren: Hier kann gut gegessen und getrunken werden.

Schneemänner für Adventsmarkt

Weiter gebastelt wird am Mittwoch, 21. November, dann für den Weihnachtsmarkt. Das Thema ist immer unterschiedlich, dieses Mal geht es um „Schneemänner“. Dabei werden die verschiedensten Materialien verwendet. Bei diesen gemeinsamen Tätigkeiten kommen auch die Unterhaltung und der Spaß nicht zu kurz. Was dabei entsteht, erfreut sich bei den Besuchern des kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes in der Hardtgemeinde großer Beliebtheit und findet einen reißenden Absatz – als Dekoration für zuhause oder als schönes Geschenk. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.08.2018