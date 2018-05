Anzeige

Ermittlungen dauern an

Das 61-jährige Opfer konnte am Unfallort zunächst von einem Notarzt reanimiert werden. Doch schon zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass die Verletzungen lebensgefährlich waren. Der Mann wurde in die Klinik gebracht, aber letztlich kam jede Hilfe zu spät. Trotz umfangreicher Rettungsmaßnahmen, die sofort eingeleitet wurden, erlag der Bauarbeiter seinen schweren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Hergang des Unglücks dauern an. Auch das Gewerbeaufsichtsamt des Rhein-Neckar-Kreises und die Berufsgenossenschaft wurden – wie in solchen Fällen üblich – eingeschaltet und haben die Unglücksstelle besichtigt. Den ganzen Vormittag lang sicherten Polizeibeamte die Spuren, Untersuchungen waren in vollem Gange. Nachdem die Straße zunächst für den Verkehr gesperrt worden war, konnte sie im Laufe des Morgens wieder freigegeben werden. Die Baustelle, die bis auf Weiteres gesperrt bleibt, befindet sich gegenüber dem Gemeindepark. Dort soll ein Einfamilienhaus entstehen. Die Arbeiten sind bis zum Boden des Erdgeschosses fortgeschritten, von dieser Ebene muss der Verunglückte nach den bisherigen Erkenntnissen in die Grube gestürzt sein. cat/az

