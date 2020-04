Bayaz: Bedarf für Nachbesserung

Region.„In einer gesellschaftlichen Kraftanstrengung und durch eine ungeheure Solidarität der Menschen in den vergangenen Wochen wurde erreicht, dass unser Gesundheitssystem der Corona-Pandemie standhält und ein massiver Anstieg von schwer Erkrankten und Toten verhindert wurde. Es ist unbestritten, dass die Pandemie eingedämmt werden muss“, heißt es in einer Mitteilung des Grünen-Bundestagsabgeordneten Danyal Bayaz.

„Die eingeleiteten wirtschaftlichen Maßnahmen sind begrüßenswert und es ist gut, dass die Bundesregierung schnell Wirtschaftshilfen wie dem Rettungsschirm für Unternehmen und dem Kurzarbeitergeld aufgesetzt hat. Dies haben wir als Opposition unterstützt“, sagt der Wirtschaftsexperte. Auch weitere Maßnahmen wie die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie ab Juli und Erleichterungen bei der steuerlichen Verrechnung anfallender Verluste sind nach Ansicht des Bundestagsabgeordneten richtig. Nun gelte es aber, diese Hilfen schnell umzusetzen. Bayaz sieht trotzdem an verschiedenen Punkten Nachbesserungsbedarf: „Es wird auch Direkthilfen für die Gastronomie brauchen.“ So sei ungewiss, ob die Betriebe bis Juli durchhalten.“

Die Grünen-Bundestagsfraktion habe am Donnerstag darüber hinaus weitere Anträge im Bundestag gestellt. Bayaz nennt dabei vor allem drei Bereiche, in denen „wir von der Regierung erwarten, dass sie weitere Hilfen in Angriff nimmt“.

Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen müsse schnell und effektiv geholfen werden. Bislang kämen die beschlossenen Soforthilfen bei vielen Freiberuflern, (Solo-)Selbstständigen, Kunst- und Kulturschaffenden sowie Honorarlehrkräften etwa im Bereich der Integrations- und Berufssprachkurse allerdings nicht richtig an. Grund sei, dass die Zuschüsse für Miet- und Pachtausgaben sowie andere Betriebskosten bestimmt sind – aber ausdrücklich nicht zur Deckung der Kosten des eigenen Lebensunterhalts. Statt wie bisher für diese Kosten Arbeitslosengeld II beantragen zu müssen, fordern die Grünen, dass Selbstständige stattdessen von den Hilfen monatlich pauschal 1180 Euro zur Deckung des Lebensunterhalts nutzen können.

Bisher gibt es nur Versprechen

„Leider gibt es bisher für Start-ups außer Versprechen noch keine konkreten Antworten“, bedauert Bayaz. Das dauere zu lange. „Wenn wir hier nicht schnell konkrete Instrumente vorlegen, laufen wir Gefahr, Innovationspotenziale zu verlieren.“ Bisher seien die angekündigten Hilfen für junge Unternehmen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nicht in die Tat umgesetzt.

Veranstaltungen von lokalen Vereinen werden abgesagt, Vereinsgaststätten sind geschlossen. Vielen kleinen und gemeinnützigen Organisationen brechen Einnahmen weg, mit denen sie fest kalkuliert haben. Dazu sagt der Bundestagsabgeordnete: „Diese Organisationen werden meist von Ehrenamtlichen in ihrer Freizeit gestützt und sind für unsere Zivilgesellschaft wichtig. Sie durften aber bisher rein rechtlich kein Vermögen aufbauen. Gleichzeitig können sie keine Notkreditprogramme der KfW beantragen. Es sei denn sie sind vor allem gewerblich tätig. Aber welcher von unseren Sport- oder Musikvereinen um die Ecke ist das schon? Unsere Vereine werden bald in ihrer Existenz bedroht sein, wenn die Regierung nicht entschlossen handelt.“

Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert daher vom Bund, einen Soforthilfefonds für gemeinnützige Organisationen der Zivilgesellschaft zu schaffen. Zur Finanzierung solle die Bundesregierung prüfen, ob Mittel aus dem Etat der im Aufbau befindlichen Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt verwendet werden können. Im Etat der neuen Stiftung stünden im Haushalt 23 Millionen Euro bereit, von denen ein Teil in einen solchen Fonds fließen könnte, heißt es abschließend. zg

