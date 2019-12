Bayaz verschafft sich ein Bild über den Ort

Oftersheim.Viele Eindrücke konnte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz gemeinsam mit Patrick Schönenberg, Patrick Alberti und Simone Rehberger von der Grünen-Gemeinderatsfraktion bei seinem Tag in der Gemeinde sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung vom Wahlkreis-Büro des Abgeordneten.

So traf Bayaz auf seiner ersten Station den Verein „Lebendiges Oftersheim“, dessen Mitglieder – unter anderem Firmeninhaber – sich für eine Gemeinde mit Angeboten für alle Generationen einsetzen. „Ziemlich beeindruckt von den innovativen Ideen und dem Potenzial, das in Oftersheim schlummert“ zeigte sich der Grünen-Politiker nach dem Gespräch. „Politik und Wirtschaft sind wichtige Partner“, betonte Bayaz, der den Wirtschaftsbeirat seiner Fraktion in Berlin leitet. Sein Wunsch an die Unternehmen sei dabei vor allem ein klares Statement für eine offene, vielfältige Gesellschaft. Nationalismus hingegen schade immer auch der Wirtschaft, mahnte der Abgeordnete.

Freiwerdende Flächen

Im Gespräch mit Bürgermeister Jens Geiß wurden unter anderem die freiwerdenden Flächen innerorts thematisiert, die durch den Umzug von Freiwilliger Feuerwehr und Rotem Kreuz ins neue Domizil entstehen. „Bezahlbarer Wohnraum ist maßgeblich für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft und längst auch in der Bundespolitik angekommen. Statt die schwarze Null um jeden Preis zu halten, wäre die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum eine sinnvolle Investition“, mahnte Danyal Bayaz an. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Schönenberg kritisierte in diesem Zusammenhang viele der Vorschriften und auch die Förderrichtlinien im Baubereich als oft zu starr und hoch angesetzt. In der Praxis führe das zu langen Verfahren. Der Abgeordnete versprach, dies mit nach Berlin zu nehmen.

Großes Lob fand Bürgermeister Jens Geiß für den Asylkreis, der die Integrationsarbeit der Gemeinde tatkräftig unterstütze. „Ohne das Ehrenamt könnten wir viele Dinge gar nicht leisten. Das Miteinander von Ehrenamt und Verwaltung ist absolut vorbildlich“, bekräftigten Geiß und die Grünen-Gemeinderäte übereinstimmend.

Für den örtlichen Wald hingegen sieht der Bürgermeister dringenden Handlungsbedarf. Dem mache der Klimawandel besonders zu schaffen. Einen Vorschlag zur Waldrettung habe seine Fraktion im Bundestag bereits ausgearbeitet, berichtete Bayaz. Durch den „Waldzukunftsfonds“, in den eine Milliarde Euro über die nächsten fünf Jahre fließen, könne dazu beigetragen werden, die heimischen Wälder widerstandsfähiger gegenüber der Klimakrise zu machen. „Wenn wir das durchsetzen, könnte davon sicherlich auch Oftersheim profitieren“, stellte der Abgeordnete in Aussicht.

Ehemaliger Schießplatz

Ebenso wolle er sich um das Gelände des ehemaligen „Rod & Gun Clubs“ im Oftersheimer Wald kümmern, einen ehemaligen Schießplatz, der nach dem Abzug der US-Amerikaner an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) übergegangen war. Patrick Alberti hatte das Thema angesprochen, denn die Gemeinde mache sich Sorgen, dass die Bleirückstände der Munitionsreste, die dort noch im Boden liegen, ins Grundwasser gelangen könnten.

In puncto Verkehr und Infrastruktur lag Jens Geiß der Ausbau der Bahnstrecke und die damit verbundene Zunahme des Bahnlärms am Herzen. Kein neues Thema für Ba-yaz: „In meinem Wahlkreis betrifft der Ausbau fast alle Gemeinden. Wir sind beim Bahnausbau gut vernetzt und ich nehme Ihre Anliegen mit nach Berlin“, so der Abgeordnete.

„Ich konnte viel erfahren und mir ein gutes Bild über die Gemeinde Oftersheim verschaffen“, fasste der Bundestagsabgeordnete die Eindrücke seines Besuchs zusammen, die er im anschließenden Spaziergang durch den Ort mit Bürgern noch mal festigen konnte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.12.2019