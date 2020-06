Bayerische Wecken auf dem Oftersheimer Ortswappen

Oftersheim.Mit der Bezeichnung „Wecken“ meint man im südwestdeutschen Sprachgebrauch sehr häufig die Gebäckstücke, die andernorts Brötchen, Semmeln, Schrippen oder auch Rundstücke heißen.

Der Wappenkundige allerdings denkt dabei in erster Linie an in die Breite gezogene, gleichseitige Vierecke, die oben und unten stumpfe, rechts und links spitze Winkel haben, also an Rauten, die breiter als hoch sind.

Welche Verbindung sie zu Oftersheim haben, beschreibt der Autor Hans Peter Herpel in den „Kurpfälzischen Heimatblättern“ der Ausgabe, die am 30. November 1963 erschienen ist. Der folgende Inhalt basiert auf seinen Recherchen.

Eine der wenigen Gemeinden, die sich auf dem Gebiet der ehemals rechtsrheinischen Kurpfalz befinden und diese Wecken noch im Wappen führen, ist Oftersheim. In einem geteilten Schild sind oben die weiß-blauen geometrischen Formen, unten in Silber eine nach rechts kriechende grüne Schlange.

Viele ehemals kurpfälzische Orte, zum Beispiel Mannheim, haben bei der Neufassung ihrer Wappen auf die Aufnahme der Wecken verzichtet, weil diese als ausgesprochenes bayerisches Wappenbild nicht mehr als zutreffend angesehen wurde. Bis zum Ende der Kurpfalz im Jahr 1803 gehörten die Kurfürsten dem Hause Wittelsbach an. Der 1799 verstorbene Carl Theodor, der viel Zeit in seiner von ihm geschätzten Schwetzinger Residenz verbrachte, gehörte der Pfälzer Linie des Herrscherhauses an. Nachdem sein bayerischer „Kollege“ Max II. Joseph 1777 ohne erbberechtigte Nachkommen starb, trat Carl Theodor seine Nachfolge an. Fortan verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach München.

Obwohl die Wecken eine heraldische Figur sind, die in Wappen verhältnismäßig selten vorkommt und als charakteristisches Merkmal im bayerischen Wappen gilt, ist es bisher nicht gelungen, mit Sicherheit und ganz bestimmt anzugeben, wie die Wecken in das Wappen des Hauses Wittelsbach gekommen sind.

Ursprünglich ein Adler

Fest steht, und das hat Dr. Karl Ritter von Mayerfels („Die Wittelsbacher Stamm-, Haus- und Geschlechtswappen“, Konstanz 1880) überzeugend nachgewiesen, dass das Haus Wittelsbach als ursprüngliches und erstes Stammwappen einen Adler geführt hat. Das bayerische Regentenhaus stammt von den Grafen von Scheyern ab, die ihre Abstammung von den Karolingern herleiten und daher vermutlich den kaiserlichen Adler zu ihrem Symbol gewählt haben. Die steinerne Ahnengalerie am Friedrichsbau des Heidelberger Schlosses beginnt auch großzügigerweise mit Karl dem Großen, obwohl wir heute wissen, dass der Karolingerkönig kein Vorfahre in der direkten männlichen Linie der Wittelsbacher gewesen ist.

Es stellt sich nun die Frage, warum das bayerische Herzogshaus sein Stammwappen gewechselt hat. Von den vielen Theorien, die darüber aufgestellt worden sind, erscheint die folgende am wahrscheinlichsten: Pfalzgraf Otto von Wittelsbach hat 1208 Kaiser Philipp von Schwaben ermordet und ist dafür mit der Reichsacht, also mit einem Bann, bestraft worden.

Als Herzog Ludwig (der Kehlheimer genannt), ein Freund und Günstling des ermordeten Kaisers und schwer betroffen durch die Bluttat, in die Pfalzgrafschaft bei Rhein eingesetzt wurde, hat er aus pietätvoller Anhänglichkeit an das Kaiserhaus das bisher geführte Adlerwappen fallenlassen und dafür teils den pfälzischen Löwen, teils die von seiner Gemahlin Ludmilla von Bogen oder den Wasserburgern ererbten Wecken übernommen. Aus den Wecken des wittelsbachischen Geschlechtswappens ist später das Landes-, Volks- und Staatszeichen von Bayern geworden.

In den verschiedenen Wappendarstellungen wird die Zahl der einzelnen Wecken verschieden angegeben – und zwar bis zu 42. Am häufigsten erscheinen jedoch 21 Stück. Warum gerade 21 Wecken im bayerischen Schild sind, ist nicht bekannt, doch gibt es für diese Zahl einen sicheren Anhaltspunkt in einer Urkunde aus Jahr 1462, durch die Herzog Ludwig von Bayern-Landshut der Stadt Gundelfingen ihr Wappen verleiht: „den dritten taile des Wappens Bayrlands, das sind siben blaw und weiß Wegkins“.

Zahl 21 ist unklar

Man findet jedoch im allgemeinen nur wenig diese Zahl von 21 Rauten oder Wecken in den bayerischen Siegeln oder Wappen eingehalten, teils aus Unachtsamkeit und Unwissenheit der Künstler, teils wegen der Schwierigkeit, die Zahl von 21 ganzen Wecken in richtiger Form und Stellung in jeden Schild zu bringen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erläutert, dass die anfangs erwähnte Schlange in der unteren Hälfte des Oftersheimer Wappens aus einem alten Gerichtssiegel stammt, von dem noch ein Ausdruck aus dem Jahre 1677 erhalten ist.

Über der Schlange schwebte ursprünglich ein Gerichtsbalken, an dessen Stelle später die weiß-blauen Wittelsbacher Wecken getreten sind und damit die Zugehörigkeit des Dorfes zur Kurpfalz dokumentierten, dessen Fürsten seit dem 13. Jahrhundert dem Hause Wittelsbach angehörten. az/zg

