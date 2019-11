Beauftragte Mitarbeiter weisen sich aus

Oftersheim.Die Jahresverbrauchsablesung für Strom, Gas, Fernwärme und Wasser erfolgt durch die Stadtwerke Schwetzingen im Zeitraum von Montag bis Freitag, 2. bis 20. Dezember.

Die komplette Ablesung wird von der durch die Stadtwerke beauftragten und in diesem Bereich bekannten und erfahrenen Firma Schmitt durchgeführt. Die Mitarbeiter werden sich für den Ablesevorgang entsprechend ausweisen und die Kunden im genannten Zeitraum von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19.30 Uhr, am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr besuchen. Fragen zur Ablesung beantworten auch gerne die Mitarbeiter im „i.punkt“ der Stadtwerke in Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße 7 (Kurpfalz-Passage) unter der Service-Nummer 0800/ 5 13 51 39 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz). zg

Info: Wer die digitale Post bevorzugt, kann seine Zählerstände auch gerne über den 24-Stunden- Online-Service übermitteln: www.sw-schwetzingen.de

