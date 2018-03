Bedarf wird bei Eltern abgefragt

Anzeige

Oftersheim.Wie die Gemeinde und die Schulleitung der Theodor-Heuss-Schule in der Informationsveranstaltung zur Ganztagesgrundschule vom 31. Januar mitgeteilt haben, könnte nach den Vorstellungen der Gemeinde an der Theodor-Heuss-Schule zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 eine Ganztagsschule in verbindlicher Form im Grundschulbereich, also für alle Schüler an der Schule geltend, verwirklicht werden.

Dazu müssen aber bestimmte Rahmenbedingungen vorliegen. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Um den von den Eltern gewünschten Bedarf für Ganztagesschulplätze ermitteln und schon weitere detailliertere Planungen durchführen zu können, bekamen alle Eltern, deren Kind in den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 ein Grundschulkind wird, einen Erhebungsbogen zugeschickt mit der Bitte, ihn nach bestem Wissen sowie der familiären und beruflichen Planung entsprechend auszufüllen. zg