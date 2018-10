Beeindruckende Bilder von Küstenlandschaften der Ostsee

Oftersheim.Unter dem Titel „Kranichzug und Kreideküste“ erlebten die Zuhörer bei der KFD eine beeindruckende digitale Diaschau mit Fotografien von Andreas Held.

Nach der Begrüßung von Hedi Balling stellte sich Andreas Held nicht nur als Diplom-Biologe, sondern auch als Naturfotograf vor. In seinen Ausführungen anhand von Landkarten und Fotos brachte er den Besuchern die Naturschönheiten an der Ostsee näher. Im Mittelpunkt des Vortrags stand die Insel Rügen mit ihren berühmten Kreidefelsen und den Buchenwäldern im Jasmund-Nationalpark. Darüber hinaus wurden Eindrücke von der Halbinsel Darß, aus dem Müritz-Nationalpark und von der Feldberger Seenlandschaft gezeigt.

Küstenlandschaften an der Ostsee, mystische Wälder mit alten, knorrigen Bäumen, unzählige Alleen oder Seen, an denen Seeadler jagen und tausende von Kranichen auf dem Durchzug eine Rast einlegen, ließen die Zuschauer staunen.

Auch andere Sehenswürdigkeiten kamen nicht zu kurz wie beispielsweise die Seebäder Binz und Sellin mit ihrer berühmten Architektur oder die Hansestädte Stralsund und Greifswald mit ihren Giebelhäusern und Backsteinkirchen. Der Vortrag bot eine kurzweilige Mischung aus biologisch interessanten Informationen, besonderen persönlichen Erlebnissen und faszinierenden Naturfotografien.

Die Musikuntermalung und die persönlichen Kommentare von Andreas Held trugen dazu bei, dass dieser Abend zu einem beglückenden Erlebnis, einem Staunen über Natur und Landschaft wurde, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der KDF. gm

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018