Beerenobst richtig schneiden lernen

Oftersheim.Der Gartenbauverein veranstaltet am Samstag, 2. Februar, um 14 Uhr in der Gartenanlage „Oberer Wald“ einen Schnittkurs. Obstbaumeister Peter Burger zeigt anschaulich Schnittarten für Wuchs und Ertrag bei Obstgehölzen und Beerenobst. Gerade im Frühjahr sei es wichtig, den Pflanzen die richtige Unterstützung zukommen zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wilder Wuchs der Austriebe sei weder für den den Baum, noch für den Gärtner angenehm. Auch das Aussehen der Bäume und Sträuchern sei manchmal Labsal für die Gärtnerseele.

Gäste sind eingeladen und das Seminar kostet keinen Beitrag. Gerne können außerdem betroffene Äste oder Triebe als Anschauungsmaterial mitgebracht werden. Peter Burger steht für Fragen der Teilnehmer während und nach der Veranstaltung zur Verfügung. „An Lichtmess fängt der Bauersmann neu mit des Jahres Arbeit an“, geben die Verantwortlichen für den Februar als Gärtnerspruch des Monats mit auf den Weg. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019