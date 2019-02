Begegnungscafé öffnet im Josefshaus

Oftersheim.Der Asylkreis lädt alle Bürger sowie Neuzugezogene zu seinem 28. Begegnungscafé „Welcome“ am Donnerstag, 21. Februar, ab 18.30 Uhr ins Josefshaus in die Bismarckstraße ein.

Das Begegnungscafé bietet einen Raum, in dem sich neuzugezogene und alteingesessene Oftersheimer in offener und familiärer Atmosphäre begegnen können, heißt es in einer Mitteilung des Asylkreises.

Somit stellt es eine Art internationalen und interkulturellen Treffpunkt dar, in dem Interessierte bei Getränken und Häppchen zum Selbstkostenpreis ins Gespräch kommen, sich näher kennenlernen und anfreunden können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019