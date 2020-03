Bei den Übungen machen komplette Familien mit

Oftersheim.„Hallo, meine lieben Weltmeister!“ Wer möchte nicht gerne so begrüßt werden? Die Schüler der Theodor-Heuss-Schule – und nicht nur sie – kommen derzeit täglich in diesen Genuss. Und die Begrüßung stammt auch noch von einer echten Weltmeisterin: Malaika Mihambo, die beste Weitspringerin der Welt, bietet den Kindern ein Online-Sportprogramm an.

Die erfolgreiche Sportlerin (2018 in Berlin Europameisterin, 2019 in Doha Weltmeisterin und mit 7,30 Metern die zweitbeste deutsche Weitspringerin aller Zeiten) war selbst Schülerin an der Theodor-Heuss-Schule. Bei der Lesewoche war sie als Lesepatin in der Schule aktiv und kam mit Schulleiterin Alexa Schäfer ins Gespräch. So entstand eine wöchentliche Sport- und Spiel-AG, die großen Anklang fand. „Wir hatten über 50 Anmeldungen“, berichtet Alexa Schäfer. Damit jedes Kind in den Genuss kommt, gibt es eine AG pro Halbjahr.

Doch dann kam Corona und in der Folge die Schulschließung. Aber Malaika Mihambo machte den Vorschlag, die AG online fortzusetzen. Gesagt, getan – und nun richtet sie sich sogar täglich um 10 Uhr für eine halbe Stunde per Youtube-Video an die Grundschüler. Seit Montag ist das Angebot nicht mehr auf die Theodor-Heuss-Schule begrenzt, sondern für alle interessierten Grundschüler offen.

Jede Stunde unter einem Motto

Jede Stunde steht unter einem besonderen Motto mit ganz viel Abwechslung. Am ersten Tag waren es 20, mittlerweile sind es schon 40 Teilnehmer. „Komplette Familien machen bei den Übungen mit“, freut sich Alexa Schäfer über die positive Resonanz.

Nicht nur die Kinder, auch Malaika Mihambo ist mit großem Spaß bei der Sache. Für sie hat sich der Trainingsalltag durch die Corona-Krise komplett geändert. Die Olympischen Spiele in Tokio, ihr ganz großes Ziel in diesem Jahr, sind auf 2021 verschoben. Auch andere Wettkämpfe finden wohl noch für einen längeren Zeitraum nicht statt. Für die Schüler ist es genauso, sie müssen von zu Hause aus lernen.

Das gemeinsame Sporttreiben mache aber viel mehr Spaß. Mihambo erklärt alle Übungen und macht sie selbst vor. Am Ende gibt es immer eine Tagesaufgabe, die theoretischer oder auch sportlicher Natur sein kann sowie eine Challenge. In einem Video bittet sie die Kinder zum Beispiel, sich über ihre Stärken Gedanken zu machen. „Stärken haben, das heißt nicht immer, der Beste zu sein, sondern dass man etwas gut kann und Spaß dabei hat.“ Am sogenannten „Science Saturday“ lernen die Kinder neben sportlichen Übungen auch etwas Wissenschaftliches.

Alexa Schäfer ist voll des Lobes über die Athletin. „Sie geht ganz toll und professionell mit den Kindern um“, findet die Rektorin. Äußerst authentisch, kindgerecht, ohne jegliche Starallüren – so wie man die deutsche Sportlerin des Jahres eben kennt.

Schon seit längerer Zeit engagiert sich Malaika Mihambo ehrenamtlich für den Verein „Starkmacher“ aus Mannheim, der sich die Förderung von Potenzialen in Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Ziel gesetzt hat.

So entstand auch das Projekt „Herzsprung“, das für ein wertschätzendes Miteinander und einen gesunden Planeten steht, den die jungen Weltenentdecker positiv prägen. Malaika Mihambo motiviert die Kinder. „Ich bin sicher, dass in jedem von euch ein kleiner Weltmeister oder eine kleine Weltmeisterin steckt.“

Und ihr Schlusssatz lautet: „Bis morgen, ihr Weltmeister, gemeinsam meistern wir die Welt.“

Info: Täglicher Livestream unter https://herzsprung-live.de um 10 Uhr. Alle bisherigen Videos gibt’s unter https://bit.ly/2UwQgAY

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.04.2020