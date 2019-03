„Bei der Ernährung einfach entspannen“

Oftersheim.Muss das wirklich ein Widerspruch sein – Gesundheit und Genuss? Dr. Gunter Frank erklärt am Dienstag, 2. April, 19.30 Uhr, in der Gemeindebücherei, Mannheimer Straße 67, was gutes Kochhandwerk mit gesundem Genuss zu tun hat und stellt sein neustes Buch vor, das er gemeinsam mit Sterneköchin Léa Linster und dem Heidelberger Wissenschaftler Michael Wink geschrieben hat. Die meisten von uns

...