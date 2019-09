Bei Glätte zieht sie alte Socken über die Schuhe

Oftersheim.Wenn andere Menschen noch schlafen, ist Heike Hendlein bereits unterwegs. In der Nacht gegen 3 Uhr beginnt ihr Arbeitstag. Seit 2000 trägt die 49-Jährige schon die Schwetzinger Zeitung und die Hockenheimer Tageszeitung aus – zunächst vertretungsweise. Sie liebt diese Aufgabe wie am ersten Tag: „Es tut meiner Seele einfach gut“, sagt sie über die Arbeit.

Dass ihr Tagesablauf so ganz anders ist als gemeinhin üblich, stört sie gar nicht. Wie das mit dem Privatleben dann funktioniert? Das ist bei ihr ganz einfach. Ihr Mann ist Bäcker, auch er arbeitet in der Nacht – „das ist natürlich ideal“.

Seit rund 17 Jahren ist sie für die Zustellung der Schwetzinger Zeitung in ihrer Heimatgemeinde als Verantwortliche zuständig. Drei Stunden ist sie in der Ortsmitte unterwegs, wirft jedem Kunden die Zeitung pünktlich in den Kasten. „Es ist mir wichtig, dass der Leser morgens seine Zeitung hat, und die soll auch von guter Qualität sein“, macht die 49-Jährige klar. Denn der Fall, dass Zeitungen klatschnass waren, gab es schon. Daher legt sie Wert darauf, die Zeitungen so in die Briefkästen zu stecken, dass sie bei einsetzendem Regen gar nicht nass werden.

„Ich habe die Zeitung auch schon in Folien gesteckt, damit sie auf der Tour nicht durchnässen“, sagt Hendlein darüber, dass sie sorgfältig und zuverlässig sein möchte. Nicht immer ist sie allein unterwegs – manchmal begleitet ihr Labrador „Sammy“ (9) sie.

Obdachlosen gerettet

Ein Ereignis, das ihr aus den 19 Jahren in besonderer Erinnerung geblieben ist, war ein Obdachloser, den sie im November 2010 – „es war extrem kalt“ – beim Austragen auf einer Bank liegen sah. „Ich sprach ihn sofort an. Ich kann da nicht vorbeigehen und so tun, als hätte ich es nicht gesehen“, sagt sie über die Situation. Sie ging kurz nach Hause, brachte ihm Kaffee. „Bleiben Sie da, bis ich wiederkomme“, sagte sie, bevor sie ihre Tour fortsetzte. Noch heute bekommt die Zustellerin Gänsehaut, wenn sie diese Geschichte erzählt. Aber so sollte es nicht enden. „Nach meiner Tour ging ich zu ihm und brachte ihn in die Wohnung meiner Oma, die zu der Zeit im Pflegeheim war“, sagt sie ruhig.

Der Mann schlief und erzählte ihr später, dass er im Obdachlosenheim in Wiesloch wohne. Ihn wieder auf die Straße zu schicken, kam für Heike Hendlein nicht in Frage. Sie packte ihn ins Auto und fuhr ihn nach Wiesloch. „Das war für mich einfach eine Selbstverständlichkeit. Und die Dankbarkeit des Mannes war auch sehr groß“, erzählt sie weiter. „Danke, ich werde Sie nie vergessen“, mit diesen Worten verabschiedete sich der Mann von Hendlein. Sie ist überzeugt: „Ich würde es wieder tun.“

Ob sie an einem Morgen einen Autodiebstahl verhinderte kann sie nicht genau sagen. „Ich habe aber jedenfalls zwei Männer mit Handschuhen und Schlagbohrer gesehen. Als ich rief, was sie da machen, liefen sie weg“, erzählt sie.

Angst? Die habe sie nicht, wenn sie unterwegs sei. „Dafür ist doch das Erwachen der Natur viel zu schön und auch die Tiere in den frühen Morgenstunden zu beobachten, das ist ein tolles Gefühl – es fühlt sich an wie Urlaub, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen.“

Nicht nur die Menschen liegen der Oftersheimerin sehr am Herzen, auch die Tiere – seit einem Jahr ist sie beim Tierschutz tätig. „Tote Katzen habe ich schon von der Straße genommen. Es ist schlimm, wenn sie da einfach liegenbleiben“, sagt sie mit einem traurigen Blick.

Labrador zurück zum Besitzer

Freude habe sie auch einem Hund und dessen Besitzer bereitet, als sie eines morgens einem allein umherlaufenden Labrador mit Halsband begegnete. „Ich brachte ihn zu mir nach Hause. Meine Oma versorgte ihn mit Essen. Nach meiner Tour entfernten wir das Halsband und entdeckten die Telefonnummer des Herrchens“, erzählt sie und lächelt.

Dass sie Menschen und Tieren die sie trifft, gleichermaßen hilft, ist für die 49-Jährige selbstverständlich. So denkt sie auch ans Gemeinwohl und hat hin und wieder eine Kehrschaufel dabei, wenn sie die Zeitungen zustellt: „Gerade, wenn Glasabfall gesammelt wird, liegen hin und wieder Scherben rum. Die kehre ich dann zusammen, damit sich niemand verletzt.“

Einen besonderen Trick verrät die 49-Jährige bei Glatteis: „Ich ziehe Gummistiefel an, darüber die alten und kaputten Baumwollsocken meines Mannes. So komme ich nicht ins Rutschen“, erklärt sie und lacht nochmals herzlich.

