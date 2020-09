Beide Grundschulen sind vorbereitet

Oftersheim.Es wird ein außergewöhnlicher Start des neuen Schuljahres werden, wenn am kommenden Montag, 14. September, der Betrieb an der Friedrich-Ebert-Schule (FES) und an der Theodor-Heuss-Schule (THS) losgeht. Denn auch wenn wieder alle regulären Unterrichtsstunden in sämtlichen Fächern angeboten werden, dauern die Corona-Einschränkungen an.

An der FES ist Rektorin Alexandra Brake seit Wochen

...