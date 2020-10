Beim Badnerlied singen sie mit

Oftersheim.Vor allem für die jüngeren Mitglieder des Musikvereins gab es einiges zu tun, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwar war das inzwischen traditionelle Kartoffelfest dieses Jahr ausgefallen, aber eine Übernachtung konnte auch mit den nötigen Hygieneregeln durchgeführt werden. So trafen sich die Jungmusiker mit den Jugendleitern Matthew Fish und Larissa Koloska in der Hardtwaldsiedlung auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft, die dieses zur Verfügung gestellt hatte.

Nachdem die Zelte – eines für jede zusammenlebende Familie – erfolgreich aufgebaut waren, wurden im Wald die besten Stöcke ausgesucht, um über einem Lagerfeuer grillen zu können. Gemeinsam mit Torsten Koloska, der das Jugendteam tatkräftig unterstützte, wurde das Abendessen vorbereitet. Und wenn man schon am Waldrand übernachtet, darf eine Nachtwanderung nicht fehlen: Neben anderen wandernden Gruppen waren auch Glühwürmchen im Hardtwald anzutreffen. Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück und dem Abbau der Zelte nach Hause, um sich für den nächsten Termin vorzubereiten.

Melodien im Freien

Am Nachmittag wollte sich der Musikverein nämlich an verschiedenen Stellen im Ort mit einigen Stücken präsentieren, mussten die Oftersheimer in diesem Jahr doch schon auf die Kartoffelsuppe verzichten. Dazu kam das Gesamtorchester zusammen, um bei einem Platzkonzert im Freien die Passanten und den ein oder anderen extra angereisten Zuhörer zu unterhalten.

Nachdem die Aktion zunächst wegen des Regens auf der Kippe stand, konnten sich die Musiker dann doch am Rathaus treffen. Kurzentschlossen wurde nur an dieser Stelle musiziert, dafür aber mit dem gesamten geprobten Programm. Unter Leitung von Dirigent Andreas Schnell wurden altbekannte und neu eingeübte Melodien zum Besten gegeben. Die Zuhörer klatschten an der Straße verteilt oder von ihren Balkonen Beifall – und sangen beim Badnerlied kräftig mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.10.2020